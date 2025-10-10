¾ÃËÉ¼ÖÎ¾¤Ë¥¯¥Þ¤¬ÀÜ¿¨¤â Áê¼¡¤°ÌÜ·âŽ¥Ž¥Ž¥¤ï¤Ê¤ÎÀßÃÖ¤ä¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¶¯²½¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÇÂÐºö¿Ê¤à¡Ú¿·³ã¡Û
9·î°Ê¹ß¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10·î6Æü¤Ë¸©¤¬¡Ú¥¯¥Þ½ÐË×ÆÃÊÌ·ÙÊó¡Û¤òÈ¯É½¤·ºÇÂç¸Â¤Î·Ù²ü¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ç¤âÂÐºö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°¾ò»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ý£¤ÎÀßÃÖ¤ä¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î6Æü¡¢¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ç¤ÏÍÑ¿åÏ©¤ËÍî¤Á¤¿¥¯¥Þ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¤Ï¡¢½½ÆüÄ®»Ô¤Ç¤â¾ÃËÉ¼ÖÎ¾¤¬¥¯¥Þ¤ÈÀÜ¿¨¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¿¦°÷¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥Þ¤Ï»³¤Î¤Û¤¦¤ËÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬10·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ·â¤äº¯À×¤¬1400·ï°Ê¾å³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë9·î°Ê¹ß¤Ï½ÐË×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤âÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¾ò»Ô²¼ÅÄÃÏ°è¡£
»Ô¤ÈÄ»½Ã¶¨µÄ²ñ¤¬»Å³Ý¤±¤¿¤ï¤Ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤ÇÆ±¹Ô¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï2½µ´ÖÁ°¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¡ØÈ¢¤ï¤Ê¡Ù¡£
ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë»Å³Ý¤±Ä¾¤¹Í½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬－
¢£ÎÄÍ§²ñ¤Î¿Í
¡ÖÍ¼¤Ù¤«¤¸¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£¥¯¥Þ¤·¤«¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£¡×
¿©¤Ù¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿³Á¤ÎÌÚ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ÎÄÞº¯¤È¤ß¤é¤ì¤ëº¯À×¤¬¡£
¢£ÎÄÍ§²ñ¤Î¿Í
¡ÖËèÆü1Æü1²ó¤Ï³ÎÇ§¤Ë²ó¤ë¡£ºòÆü²ó¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¡×
¥¨¥µ¤È¤Ê¤ë¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò¿·¤·¤¯¤·¤ÆÍÍ»Ò¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼ÅÄÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤¹¤ëÃÏ°è¤ËÈ¢¤ï¤Ê¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤òÃæ¿´¤Ë»Å³Ý¤±Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸©ÎÄÍ§²ñ»°¾ò»ÙÉô ÅÏîµ±ÑÃË»ÙÉôÄ¹
¡ÖÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ä°Â¿´¡¢ÇÀºîÊªÈï³²¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¡£¡×
»°¾ò»Ô¤Ç¤Ï2025Ç¯4·î¤«¤é10·î9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤äº¯À×¤¬63·ïÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸©ÎÄÍ§²ñ»°¾ò»ÙÉô ÅÏîµ±ÑÃË»ÙÉôÄ¹
¡Ö³Á¤ä¥¯¥ë¥ß¤ÎÌÚ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÁ°¤â¤³¤³¤Ç1Æ¬Êá³Í¤·¤¿¡£¡×
10·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¶á¤¯¤ÇÂÎÄ¹Ìó1.3m¡¦ÂÎ½ÅÌó120kg¤Î¥á¥¹¥°¥Þ¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»°¾ò»Ô¤Ï¡¢¸©¤Î¡Ú¥¯¥Þ½ÐË×ÆÃÊÌ·ÙÊó¡Û¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢²ÈÄí¤ÇÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Î¥¨¥µ¤È¤Ê¤ë³Á¤ä·ª¤Ê¤É¤Î²Ì¼Â¤Î²ó¼ý¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¯¹â»Ô¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÅÐ²¼¹»¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¥¯¥Þ¤¬Â¿¤¯½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ê¤É¤Ë¥¯¥ÞÎë¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
10·î6Æü¡¢¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ç¤ÏÍÑ¿åÏ©¤ËÍî¤Á¤¿¥¯¥Þ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¤Ï¡¢½½ÆüÄ®»Ô¤Ç¤â¾ÃËÉ¼ÖÎ¾¤¬¥¯¥Þ¤ÈÀÜ¿¨¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¿¦°÷¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥Þ¤Ï»³¤Î¤Û¤¦¤ËÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬10·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ·â¤äº¯À×¤¬1400·ï°Ê¾å³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë9·î°Ê¹ß¤Ï½ÐË×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤âÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¾ò»Ô²¼ÅÄÃÏ°è¡£
»Ô¤ÈÄ»½Ã¶¨µÄ²ñ¤¬»Å³Ý¤±¤¿¤ï¤Ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤ÇÆ±¹Ô¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï2½µ´ÖÁ°¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¡ØÈ¢¤ï¤Ê¡Ù¡£
ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë»Å³Ý¤±Ä¾¤¹Í½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬－
¢£ÎÄÍ§²ñ¤Î¿Í
¡ÖÍ¼¤Ù¤«¤¸¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£¥¯¥Þ¤·¤«¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£¡×
¿©¤Ù¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿³Á¤ÎÌÚ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ÎÄÞº¯¤È¤ß¤é¤ì¤ëº¯À×¤¬¡£
¢£ÎÄÍ§²ñ¤Î¿Í
¡ÖËèÆü1Æü1²ó¤Ï³ÎÇ§¤Ë²ó¤ë¡£ºòÆü²ó¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¡×
¥¨¥µ¤È¤Ê¤ë¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò¿·¤·¤¯¤·¤ÆÍÍ»Ò¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼ÅÄÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤¹¤ëÃÏ°è¤ËÈ¢¤ï¤Ê¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤òÃæ¿´¤Ë»Å³Ý¤±Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸©ÎÄÍ§²ñ»°¾ò»ÙÉô ÅÏîµ±ÑÃË»ÙÉôÄ¹
¡ÖÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ä°Â¿´¡¢ÇÀºîÊªÈï³²¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¡£¡×
»°¾ò»Ô¤Ç¤Ï2025Ç¯4·î¤«¤é10·î9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤äº¯À×¤¬63·ïÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸©ÎÄÍ§²ñ»°¾ò»ÙÉô ÅÏîµ±ÑÃË»ÙÉôÄ¹
¡Ö³Á¤ä¥¯¥ë¥ß¤ÎÌÚ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÁ°¤â¤³¤³¤Ç1Æ¬Êá³Í¤·¤¿¡£¡×
10·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¶á¤¯¤ÇÂÎÄ¹Ìó1.3m¡¦ÂÎ½ÅÌó120kg¤Î¥á¥¹¥°¥Þ¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»°¾ò»Ô¤Ï¡¢¸©¤Î¡Ú¥¯¥Þ½ÐË×ÆÃÊÌ·ÙÊó¡Û¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢²ÈÄí¤ÇÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Î¥¨¥µ¤È¤Ê¤ë³Á¤ä·ª¤Ê¤É¤Î²Ì¼Â¤Î²ó¼ý¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¯¹â»Ô¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÅÐ²¼¹»¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¥¯¥Þ¤¬Â¿¤¯½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ê¤É¤Ë¥¯¥ÞÎë¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
¾åÅÄ,
ÆÁÅç,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
°ËÅì»Ô,
Áòµ·,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ºßÂð°åÎÅ,
¿À»ö