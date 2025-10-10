BE:FIRST¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖStare In Wonder¡×¤ÎBehind The Scenes±ÇÁü¸ø³«
BE:FIRST¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖStare In Wonder¡×¤ÎBehind The Scenes±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼ýÏ¿
10·î6Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢10·î8Æü¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÂ¾¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Behind The Scenes±ÇÁü¤Ï¡¢ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤àBE:FIRST¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤Ï¡¢YouTube¤Î¡ÖµÞ¾å¾º¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ ¥Ó¥Ç¥ª¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·Â³¤±¡¢¡Ö¥À¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë¡ª¡×¡Ö°µÅÝÅª¼ÂÎÏ¡ª¡×¤Ê¤É¡¢BE:FIRST¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¤Ç¥À¥ó¥¹¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëKAITA from RHT.¡¢ReiNa from RHT.¡¢¤½¤·¤ÆBE:FIRST SOTA¤Î3Ì¾¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¤Ê¤ª¡ÖStare In Wonder¡×¤Ï¡¢10·î29Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëBE:FIRST½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBE:ST¡Ù¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖStare In Wonder¡×
2025.10.29 ON SALE
ALBUM¡ØBE:ST¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://wandance.asmik-ace.co.jp
¡ØBE:ST ¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://befirst-sp.com/BEST/
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/