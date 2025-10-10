£Ã£Ö£Ó¥Ù¥¤¡¢º£´üºÇ½ª¤ò°ìÅ¾ÀÖ»ú¤Ë²¼Êý½¤Àµ¡¢ÇÛÅö¤â6±ß¸º³Û
¡¡¥·ー¡¦¥ô¥¤¡¦¥¨¥¹¡¦¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢ <2687> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬10·î10ÆüÂç°ú¤±¸å(19:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(3-8·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï0.6²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï8.1²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¡¢½¾Íè¤Î1²¯±ß¤Î¹õ»úÍ½ÁÛ¤«¤é°ìÅ¾ÀÖ»ú¤ÇÃåÃÏ¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Â»±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2.4²¯±ß¤Î¹õ»ú¢ª0.4²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°´ü¤Ï11.2²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ92.9¡ó¸º¤Î0.2²¯±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ°²½¤ËÈ¼¤¤¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î26±ß¢ª20±ß(Á°´ü¤Ï23±ß)¤Ë¸º³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï1.1²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï6.5²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.7¡ó¢ª-1.2¡ó¤ËµÞ°²½¤·¤¿¡£
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡ÅöÂè£³»ÍÈ¾´ü°Ê¹ß¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¹Ô¤È½©Åß¤Î¹Ô³Ú¥·ー¥º¥óÆÍÆþ¤ò·Àµ¡¤È¤¹¤ëÎ¹¹Ô¹µ¤¨²ò½ü¤Î·¹¸þ¤¬Í½ÌóÆ°¸þ¤«¤é¸«¤¨¤ë¤Û¤«¡¢Æ±10·î¤ÎËüÇîÊÄËë°Ê¹ß¡¢´ØÅì·÷¤Ø¤Î½ÉÇñ¼ûÍ×¤ÎºÆÎ®Æþ¤ä²óµ¢¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤ë»Ô¶·´¶¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸²ºßÅª¤Ê¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀøºßÅª¤Ê¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½¼¼Â¤ä¿·µ¬´ë²è¡¢´ûÂ¸¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ä¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥ó¤ÎÄó¶¡¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È°ÂÄêÀ¤ÎÃ´ÊÝ¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹À¤ÎÄÉµá¡¢»ö¶È¼ý±×¤Î¹±¾ïÅª³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¡¢»ö¶È¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ËÃíÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢»ÜÀß¤Î¿·µ¬³«¶È¤òµ¯ÅÀ¤Ë»ö¶ÈÅê»ñµÚ¤ÓÀßÈ÷Åê»ñ¤ÎÈñÍÑ²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤À±Æ¶Á¤«¤é»ö¶È¼ý±×¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¾õ¶·¤¬°ìÄê´ü´ÖÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯Êª²Á¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤òÇØ·Ê¤È¤¹¤ë¸¶²Á¥³¥¹¥È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¾º¤â½¼Ê¬¤Ë»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ü¼ó·×²è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛÃÍ¤Î½¤Àµ¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥ó¥È»ö¶È¡¢¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¶È¼ý±×À¤ÎÄã¤¤Êª·ï¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤ä·ÀÌóÀ°Íý¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Çä¾å¹â¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÅö½é·×²è¤ò¼ã´³²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íø±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢Åö½é·×²è¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÂè£³»ÍÈ¾´ü°Ê¹ß¤âÇä¾å¹â¡¦Íø±×¤Ï·×²è¤ËÂ¨¤··øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥ó¥È»ö¶È¡¢¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ü¼ó·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤À°Íý¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÄÊÌ¶ÈÀÓ¤ÎÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛÃÍ¤òÂçÉý¤Ë½¤Àµ¤·¤¿±Æ¶Á¤«¤é¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛÃÍ¤Î½¤Àµ¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
