ËÜÆü¤Î¡Ú¼«¼Ò³ôÇã¤¤¡ÛÌÃÊÁ¡¡(10ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¡û¥À¥¤¥È <4577> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î3.3¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë100Ëü³ô(¶â³Û¤Ç15²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï10·î15Æü¤«¤é26Ç¯5·î22Æü¤Þ¤Ç¡£¤Þ¤¿¡¢È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î4.2¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë125Ëü³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï26Ç¯5·î29Æü¡£ÊÌÏÈ¤ÇÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î0.8¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë25Ëü³ô(¶â³Û¤Ç2²¯9600Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢10·î14ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡ûµ»¸¦À½ <6289> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î5.22¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë138Ëü³ô(¶â³Û¤Ç20²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï10·î14Æü¤«¤é26Ç¯5·î31Æü¤Þ¤Ç¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºßÊÝÍ¤¹¤ë112Ëü³ô¤Èº£²ó¼èÆÀ¤·¤¿Á´³ô¤ò6·î30ÆüÉÕ¤Ç¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£
¡û¥¢¥É¥ô¥¡¥ó£Ç <7463> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.03¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë35Ëü2000³ô(¶â³Û¤Ç3²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï10·î14Æü¤«¤é12·î26Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¥µ¥ó¥á¥Ã¥» <7883> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.47¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë23Ëü³ô(¶â³Û¤Ç7981Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢10·î14ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡ûºåµÞºå¿À <9042> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î0.60¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë151Ëü0522³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï10·î31Æü¡£
¡Î2025Ç¯10·î10Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹