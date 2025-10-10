º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡ÖÃ¦¤¤¤Ç¤¹¤é¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡×¡¡²÷Åê¤ÎÎ¢¤Ç¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡¡ÊÆ¼Â¶·¤¬¶Ã¤
ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢±äÄ¹11²ó¤ÎËö2-1¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï¡¢8²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢3²óÌµ°ÂÂÇ2Ã¥»°¿¶¤È´°àú¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¡£Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÊÆ¼Â¶·¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò±¦Èô¤ËÍÞ¤¨¡¢Â³¤¯¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ï»°Èô¡¢¥Ü¡¼¥à¤ò¥Ë¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤Æ1²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£9²ó¤âÂ³Åê¡£ÀèÆ¬¥Þ¡¼¥·¥å¤òÆó¥´¥í¡¢¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥±¥×¥é¡¼¤ò»°Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë±äÄ¹10²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤ò»°¥´¥í¡¢¥¹¥È¥Ã¥È¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ò±¦Ä¾¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹11²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖTBS¡×¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢9²óÎ¢¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ç»î¹ç¤ò¸«¼é¤ëº´¡¹ÌÚ¤¬±Ç¤Ã¤¿¡£¼Â¶·¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¼ê¸µ¡£¥°¥é¥Ö¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ½¸Ãæ¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¶·¤Ï¡Ö¥µ¥µ¥¤Ï¥°¥é¥Ö¤òÃ¦¤¤¤Ç¤¹¤é¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤º¾Ð¤¤¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¡Öº£¤¹¤°Åê¤²¤é¤ì¤ë¤¾¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Î²÷Åê¤â¤¢¤ê¡¢±äÄ¹11²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ï13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
