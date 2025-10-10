¥µ¥¦¥Ê¿·»þÂå¹á¤ë¡È¥Ï¡¼¥Ð¥ëÍá¡É¡¡WAT Mayuka¡ÖÏÂ·ÉÀ¶¼ä¡×¤ÇÎÞ¤ÎÏ¢ÇÆ¡ª¥Á¥§¥³À¤³¦Âç²ñÀÚÉä
¡¡¥µ¥¦¥Ê¤È¼«Á³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥óÊ¸²½¤¬²ê¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿¢Êª¤È¿´¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡È¥Ï¡¼¥Ð¥ëÍá¤Îº×Åµ¡ÖSauna Herbal Cup Japan 2025¡Ê¥µ¥¦¥Ê¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥«¥Ã¥×¡Ë¡×¤¬8¡¢9Æü¡¢¥µ¥¦¥Ê¥»¥ó¥¿¡¼°ð²ÙÄ®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¡¼¥Ð¥ë¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢WAT Mayuka¡Ê¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼±É¡Ë¡£ÃãÆ»¤ÎÀº¿À¡ÖÏÂ·ÉÀ¶¼ä¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£Áí¹ç¾å°Ì2¿Í¤Ï11·î26¡Á29Æü¤Ë¥Á¥§¥³¡¦¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖSauna Herbal Cup¡×ËÜÀï¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¢¨¾å°Ì¼Ô¤¬¼Âà¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï3°Ì¤Ë½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¥Ö¡¼¥à¤«¤é¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡¢¿·¤·¤¤¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ÎÈâ¤¬³«¤¯¡£¡ÖSauna Herbal Cup¡×¤Ï2015Ç¯¤Ë¥Á¥§¥³¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤È¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÉµá¤¹¤ë¶¥µ»Âç²ñ¡£½Ð¾ì¼Ô¤Ï¥µ¥¦¥Ê¶õ´Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿¢Êª¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹áµ¤¤ä¸úÇ½¤òÃµµá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈ¯ÁÛ¤Èµ»½Ñ¤Ç¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡£¿³ºº¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¡×¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥ê¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î3ÉôÌç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢É½¸½ÎÏ¡¢ÆÈÁÏÀ¡¢µ»½ÑÎÏ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëºÎÅÀ¹àÌÜ¤«¤éÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¹¥Ñ¶¨²ñ¤ÎµÈÅÄ½¨Íº²ñÄ¹¤Ï22¡¢23Ç¯¤ÈÀ¤³¦Âç²ñ¤ò»ë»¡¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¢¤¦¡£¿·¤·¤¤¥µ¥¦¥Ê¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¡¢Àµ¼°»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤«¤é¹ñÆâÍ½Áª¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£Ç¯¤ÇÂè2²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦WAT Mayuka¡£¡ÖºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç³Ø¤ó¤À¤â¤Î¤ò³ú¤ßºÕ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£½Ð¾ì¤¹¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¿´î¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡´ÊÃ±¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àè·î¡¢¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖAufgussWM2025¡×¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢ÃÄÂÎÉôÌç¤Ç8°ÌÆþ¾Þ¡£µ¢¹ñ¤·¤¿¤Î¤Ïº£Âç²ñ¤ÎÌó2½µ´ÖÁ°¡¢Æ±23Æü¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤»¤¿¤Î¤Ïµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀº¿ÀÅª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤¯¡¢º£¤â¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜÅó¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÏÂ·ÉÀ¶¼ä¡×¡£ÀéÍøµÙ¤¬Àâ¤¤¤¿ÃãÆ»¤ÎÀº¿À¤ò¡¢Ëþ°÷¤Î¥µ¥¦¥Ê¥·¥¢¥¿¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤ä¤ë°ÕÌ£¡¢¿¢Êª¤ò°·¤¦°ÕÌ£¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä°ì¤Ä¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¿´¤òÀ¶¤á¡¢²º¤ä¤«¤Ê¶ÃÏ¤Ç¸ß¤¤¤ò·É¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¿¿¤ÎÄ´ÏÂ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¡ÖÏÂ·ÉÀ¶¼ä¡×¤ÎÀº¿À¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¹â¤¤É½¸½ÎÏ¤¬¡¢¿³ºº°÷¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎSauna Herbal CupÀ¤³¦Âç²ñ¤Ï¡¢Íè·î26Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï½é½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥ê¥Á¥å¥¢¥ëÉôÌç¤Ç2°Ì¡¢Áí¹ç6°Ì¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£Mayuka¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤äÀº¿À¤ò¡¢¿¢Êª¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ê³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÔKing of herbal¡Õ
¡WAT Mayuka¡Ê¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼±É¡Ë
¢Yujiro¡ÊÉñÉÍ¥æ¡¼¥é¥·¥¢¡Ë
£¤¢¤¡ÊSAUNA TEN¡Ë
¡Ô¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¡Õ
¡Yujiro¡ÊÉñÉÍ¥æ¡¼¥é¥·¥¢¡Ë
¢WAT Mayuka¡Ê¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼±É¡Ë
£Yumi Takeuchi¡ÊRE:PRIVATE SAUNA¡Ë
¡Ô¥Ô¡¼¥ê¥ó¥°¡Õ
¡WAT Mayuka¡Ê¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼±É¡Ë
¢¤¢¤¡ÊSAUNA TEN¡Ë
£Nozomi Nagira¡ÊÉñÉÍ¥æ¡¼¥é¥·¥¢¡Ë
¡Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Õ
¡ÀÐ¿¹¤¦¥µ¤®¡ÊSAUNA Otaru arch¡Ë
¢¤¢¤¡ÊSAUNA TEN¡Ë
£WAT Mayuka¡Ê¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼±É¡Ë
¡¡¡ÔÁ´¹ñ¤Î²¹Íá»ÜÀß¤Ç¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¥µ¥¦¥Ê¡Õº£²ó¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î²¹Íá»ÜÀß´Ø·¸¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¥¹¥Á¡¼¥à¥µ¥¦¥Ê¤Î±¿ÍÑ¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë»ÜÀß¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢µÈÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Ï¹¤µ¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ï¶¹¤±¤ì¤Ð¶¹¤¤¤Û¤É¹á¤ê¤¬Î©¤Ä¡£¤É¤³¤Î²¹Íá»ÜÀß¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸ì¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿¢Êª¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬³Æ½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¦¥£¥¹¥¯¤Î´¬¤Êý¤ä»È¤¤Êý¡¢¥Ï¡¼¥Ö¥¹¥¯¥é¥Ö¡¢¥µ¥¦¥Ê¥¹¥ï¥Ã¥°ºî¤ê¤Ê¤É¡¢³Æ»ÜÀß¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤ò¡¢¹Ö»Õ¿Ø¤¬ÃúÇ«¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡£