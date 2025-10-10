¹ËöÎÃ»Ò¤ÈTBS¤ÎÁûÆ°¤¬Ìä¤¦¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¾Ð¤¤¡×¤Î¶³¦Àþ
¡¡½÷Í¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡¢TBS¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤òÍýÍ³¤ËÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¡£¤³¤Î°ì·ï¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦Æâ³°¤ËÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï4Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ç25½©¡×¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö»þÂ®165¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦»ÍÂò¥¯¥¤¥º¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ë¹Ëö¤ÎÌ¾Á°¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»Ê²ñ¼Ô¤¬¡¢¹Ëö¤¬µ¯¤³¤·¤¿¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¿¨¤ì¡Ö»þÂ®165¥¥í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¹Ëö¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤¿¡£»öÌ³½êÂ¦¤Ï¡¢Åö³º»ö¸Î¤¬¸½ºß¤âÁÜººÃæ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬´Ø¤ï¤ë»ö·ï¤ò¾Ð¤¤¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÊóÆ»¡¦ÊüÁ÷¤Ë·È¤ï¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤Ç¤¢¤ê¡ÖÌ¾ÍÀ¤òÃø¤·¤¯ÔÌÂ»¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£ÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤ÎÁ÷ÉÕ¤È¤¤¤¦¶¯¹Å¼êÃÊ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾éÃÌ¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÌ³½ê¤Î¶¯¤¤°Õ»ÖÉ½¼¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡Ö»þÂ®165¥¥í¡×¤Ï¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¤Ë¤¹¤®¤º¡¢·Ù»¡¤¬¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¾ðÊó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÁûÆ°¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÉÊ¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÜººÃæ¤Î°Æ·ï¤ò°·¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿TBS¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¡£°ìÊý¤Ç¡Ö²á¾êÈ¿±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â°ìÉô¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÂçÊý¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÎÑÍý´Ñ¤òÌä¤¦¸·¤·¤¤°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï9Æü¤ÎÃë²á¤®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢TBS¤ÎÂÐ±þ¤Ï¿×Â®¤À¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»¤«¤é¤ï¤º¤«2¡Á3»þ´Ö¸å¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¤Ë¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¡¢ÇÛ¿®Æ°²è¤«¤é¤â³ºÅö²Õ½ê¤òºï½ü¡£ÌäÂê¤òÄ¹´ü²½¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¶¯¤¤´íµ¡´ÉÍý°Õ¼±¤¬Æ¯¤¤¤¿·ë²Ì¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ë¹Ëö¤Î»öÌ³½ê¤âÌ·¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¤â¤È¤â¤È¹¶¤á¤¿´ë²è¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ìÀþ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤òµá¤á¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÇÛÎ¸¤ò·ç¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À©ºîÂ¦¤Î»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¡£·Ý¿ÍÆ±»Î¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°¦¤¢¤ë¥¤¥¸¥ê¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤Ï½÷Í¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÇÁÜºº¤¬Â³¤¯¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê°Æ·ï¤À¤Ã¤¿¡£Ëü¤¬°ì¡¢ºÛÈ½º»ÂÁ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â³Û¤ÊÇå½þ¶âÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ï¡¢ÈÖÁÈÀ½ºî¤Ë¤ª¤±¤ëÎÑÍý´Ñ¤ÈÁÛÁüÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¶È³¦Á´ÂÎ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£