¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¤¬£±£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤¬½Ð±é¡£¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤¬¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤Î¹©¾ìÄ´Íý¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²¿¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤òÅö¤Æ¤ëÁá²¡¤·¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£Àµ²ò¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥Ã¥°¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡ª¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç²óÅú¡£ÉÔÀµ²ò¤È¹ð¤²¤é¤ì¡Ö¤¨¡¼¡ª¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤³¤ì¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡Àµ²ò¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥Ã¥°¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¸å¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤°ìÌÐ¤Ï¡Ö¹â¶¶¤¯¤ó¡Ä¡£¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥Ã¥°¤Ã¤Æ¤É¤¦°ã¤¦¤Î¡©¡×¤È»ØÅ¦¡£¹âÅè¤«¤é¡ÖÁ´Á³¤Á¤¬¤¦¤è¡ªÊÑ¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤éÌÛ¤Ã¤Æ¤í¤è¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥Ã¥°¡×¤Î´°À®ÉÊ¤ò¸«¤¿°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¡ª¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤«¡ª²¶¤Ï¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤ÎÊý¤òÁª¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ä¡×¤È¼áÌÀ¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£