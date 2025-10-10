BE:FIRST¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡ÙOP¼çÂê²Î¡ÖStare In Wonder¡×Behind The Scenes±ÇÁü¸ø³«
BE:FIRST¤¬10·î6Æü¤ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖStare In Wonder¡×¤ÎBehind The Scenes±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢10·î8Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Behind The Scenes±ÇÁü¤Ï¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSpecial Dance Performance±ÇÁü»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤àBE:FIRST¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSpecial Dance Performance¤ÏYouTube¤Î¡ãµÞ¾å¾º¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ¥Ó¥Ç¥ª¡ä¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·Â³¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡×¤Î¸¶ºî¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊLyric Video¤â¸ø³«Ãæ¡£
¡ÖStare In Wonder¡×
Pre-Add¡¦Pre-Save¡§https://avex.ffm.to/stareinwonder
Lyrics : SKY-HI
Music : Sunny, MONJOE, LOAR, SKY-HI
Produced by SKY-HI, Sunny, MONJOE
Choreographer : KAITA, ReiNa, SOTA (BE:FIRST)
◾️¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBE:ST¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://BEFIRST.lnk.to/BEST
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://befirst-sp.com/BEST/
CD_01¡¡Mood¡¡
1.Shining One (Re-recorded)
2.Bye-Good-Bye
3.Be Free
4.Message
5.Smile Again
6.Grow Up
7.Glorious
8.Blissful
9.Sailing
10.Ì´Ãæ
11.¶õ
12.Secret Garden
13.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê2
Bonus Track¡¡
14.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
15.Smile Again -From THE FIRST TAKE¡¡
CD_02¡¡Banger¡¡
1.Gifted.
2.Brave Generation
3.Betrayal Game
4.Move On
5.Scream
6.BF is¡Ä
7.Milli-Billi
8.Boom Boom Back
9.Salvia
10.Mainstream
11.Masterplan
12.Slogan
13.Spacecraft
14.GRIT
15.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê3¡¡
16.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê4
Bonus Track¡¡
17.Gifted. -Orchestra ver.-¡¡
¢¡·ÁÂÖ/ÉÊÈÖ/²Á³Ê¡§
¡ûAL3ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê
ÉÊÈÖ : AVCD-63779¡Á81
²Á³Ê : \5,060 (ÀÇ¹þ)¡¡\4,600 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
ÆÃÅµCD : BE:FIRST¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤«¤éºÇ¿·³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥½¥ó¥°¤ò·Ò¤¤¤À¡¢BANVOX¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×MIX¡ª
¡ûAL2ËçÁÈ+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)LIVEÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63782¡Á3/B
²Á³Ê : \7,700 (ÀÇ¹þ)¡¡\7,000 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ûAL2ËçÁÈ+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)LIVEÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63784¡Á5/B
²Á³Ê : \7,700 (ÀÇ¹þ)¡¡\7,000 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¢¡±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊAVCD-63782¡Á3/B¡¦AVCD-63784¡Á5/B¡Ë
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don¡Çt Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
¡ûAL2ËçÁÈ+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)MVÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63786¡Á7/B
²Á³Ê : \7,700 (ÀÇ¹þ)¡¡\7,000 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ûAL2ËçÁÈ+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)MVÈ×
ÉÊÈÖ : AVCD-63788¡Á9/B
²Á³Ê : \7,700 (ÀÇ¹þ)¡¡\7,000 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¢¡±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊAVCD-63786¡Á7/B¡¦AVCD-63788¡Á9/B¡Ë
Mood
1.Shining One -Music Video-¡¡
2.Bye-Good-Bye -Music Video-¡¡
3.Message -Music Video-¡¡
4.Smile Again -Music Video-¡¡
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-¡¡
7.Sailing -Music Video-¡¡
8.Ì´Ãæ -Recording Video-
9.¶õ -Music Video-¡¡
10.Secret Garden -Music Video-¡¡
11.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê2 -Music Video-¡¡
Bonus Track¡¡
12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
13.Smile Again -From THE FIRST TAKE
Banger
14.Gifted. -Music Video-¡¡
15.Betrayal Game -Music Video-¡¡
16.Scream -Music Video-¡¡
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-¡¡
19.Mainstream -Music Video-¡¡
20.Masterplan -Music Video-¡¡
21.Spacecraft -Music Video-¡¡
22.GRIT -Music Video-¡¡
23.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê3 -Music Video-
Bonus Track¡¡
24.Gifted. -Orchestra ver.-¡¡
¡ûAL2ËçÁÈ+DVD4ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡¦BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ
ÉÊÈÖ : AVC1-63792¡Á3/B¡ÁE
²Á³Ê : \18,700 (ÀÇ¹þ)¡¡\17,000 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX»ÅÍÍ
ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡ûAL2ËçÁÈ+Blu-ray Disc4ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡¦BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ
ÉÊÈÖ : AVC1-63794¡Á5/B¡ÁE
²Á³Ê : \18,700 (ÀÇ¹þ)¡¡\17,000 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX»ÅÍÍ
ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¢¡±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊAVC1-63792¡Á3/B¡ÁE¡¦AVC1-63794¡Á5/B¡ÁE¡Ë
¡ûBehind The Scenes
¡¦BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes
¡¦¡ÈBE:ST¡É -Jacket Shooting Behind The Scenes-
¡¦¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê2 -Behind The Scenes-¡¡
¡¦¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê3 -Behind The Scenes-¡¡
¡ûLIVE BE:ST
Selected by BESTY
¡ûÆÃ¼ì¾¦ÉÊ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)½é²ó¼õÃí¸ÂÄê¡¦BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ Æ±º¡§CD+¥Ð¥ó¥É¥ë¥°¥Ã¥º
[ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025/9/7¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç]
ÉÊÈÖ : AVZ1-63796¡Á8
POS : 498806463796/6
²Á³Ê : \8,360 (ÀÇ¹þ)¡¡\7,600 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
Æ±º : ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡Ö¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½¸¹ç¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¡Ë¡×
ÆÃÅµCD : BE:FIRST¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤«¤éºÇ¿·³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥½¥ó¥°¤ò·Ò¤¤¤À¡¢BANVOX¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×MIX¡ª
¢¡±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ëÆâÍÆ
8/20È¯Çä¡ÖBE:FIRST DOME TOUR 2024-2025¡È2:BE¡É¡×DVD&Blu-ray¤È¤ÎW¹ØÆþ¤Ç±þÊç²ÄÇ½¡ª
8/20È¯Çä¡ÖBE:FIRST DOME TOUR 2024-2025¡È2:BE¡É¡×DVD&Blu-ray¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤È10/29È¯Çä¡ÖBE:ST¡×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤¬1¤Ä¤º¤ÄÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ³Æ1¤Ä¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤Ç1¸ýÊ¬¤Î±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖBE:ST¡×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤Î¤ß¤Ç±þÊç²ÄÇ½¤ÊÆÃÅµ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï¸åÆü¤´°ÆÆâÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
A¾Þ¡§W¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¾å±Ç²ñ1
¡¡¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÃÅ¤¢¤ê¡ÊRYOKI¤ÎÅÐÃÅ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
ÆüÄø¡¡2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
B¾Þ¡§W¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¾å±Ç²ñ2
¡¡¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÃÅ¤¢¤ê¡ÊRYOKI¤ÎÅÐÃÅ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
ÆüÄø¡¡2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
C¾Þ¡§Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥Ê¥í¥°¥µ¥¤¥º¥«¡¼¥É
D¾Þ¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡û±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸á¡Á2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§ https://befirst-sp.com/BEST/
