¼«¸øÏ¢Î©Êø²õ¡¡ÌîÅÞ¤Ï¡ÄÌîÅÄ»á¡ÖÀÕÇ¤ÏÀ¤³¤ì¤«¤éÊ®½Ð¡×¡¦¶ÌÌÚ»á¡Ö¼óÁêÌ³¤á¤ë³Ð¸ç¤¢¤ë¡×¡¦Æ£ÅÄ»á¡Ö³ÆÅÞ¤È¿¿Ùõ¤Ë¶¨µÄ¡×
¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ËÍ¿ÌîÅÞ¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÅÄÄ®¤Ë¤Ï·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§
º£¤Î¼¹¹ÔÉô¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤ÏÀ¤¬¤³¤ì¤«¤éÊ®½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÅÞÆâ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬·ãÆ°¤¬Áö¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢Î©¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö¸øÅÞ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¼óÁê¤òÌ³¤á¤ë³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹âÂÐºö¡¢¤½¤·¤ÆÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÉý¹¤¯¹ç°Õ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢À¯ºö¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¶¦¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¹ñ²ñ¤¬¤µ¤é¤Ë¾¯¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¹ñ²ñ¤Î°Õ»×·èÄê¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÛÄê¤¬¤¢¤ê¤¨¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿®¤¸¤ëÀ¯ºö¤ò¤â¤¦°ìÅÙËá¤¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ³ÆÅÞ¤È¿¿Ùõ¤Ë¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡§
26Ç¯´Ö¼«¸ø¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÀ¯ºö¼Â¸½¤Ë¤´¿ÔÎÏ¡¢¤´ÅØÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤½¤Î¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÏ¢Î©¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌä¤ï¤º¸øÌÀÅÞ¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¿ÍÊªËÜ°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À½é¤Î¼óÁê¤È¤Ê¤ë¹â»Ô¼óÁê¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¹Ô¤¯¼ê¤Ë°Å±À¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£