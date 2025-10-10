Ãù¶â¤·¤Æ¤â¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤Ï¸º¤ë°ìÊý¡ª¡© ÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î¤ÇÅê»ñ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¤ª¶â¤Î¥×¥íÄ¾ÅÁ¡¢¡ÖÌÙ¤«¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
Êª²Á¹â¤È±ß°Â¤ËÀ¸³è¤ò°µÇ÷¤µ¤ì¡¢Ëè·îÃù¶â¤¹¤ë¤Î¤â¤ä¤Ã¤È¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤·¤«¤·ÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î¤ÇÅê»ñ²È¤Î±Ê¹¾¾Åµ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÃù¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¡×¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯Ãù¤á¤¿¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿®¤¸Æñ¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£
±Ê¹¾»á¤ÏºÇ¿·Ãø½ñ¡ØºÇ¶¯¤ÎÅê»ñ¤ÈÀáÀÇ ÆóÅáÎ®ÀÇÍý»Î¤Î¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡Ù¡Ê10·î2ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç¡¢¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤³¤½¤¬ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤À¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£¤Î²û¾õ¶·¤Ç¡¢Åê»ñ¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡ÈÅê»ñ¤Ë²ó¤¹¤¿¤á¤Î¤ª¶â¡É¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëº£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
±Ê¹¾ ¾Åµ¡Ê¤Ê¤¬¤¨ ¤Þ¤µ¤Î¤ê¡Ë
ÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦Åê»ñ²È¡£
1980Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£´ÆººË¡¿Í¥È¡¼¥Þ¥Ä¤ä¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¸³¡¢°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤Î´Æºº¤ä³ô¼°¸ø³«»Ù±ç¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Î¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¡£2012Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤ò³«¶È¡£5Å¹ÊÞ¤Ë³ÈÂç¤·200¼Ò°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤äÉÙÍµÁØ¤«¤é¡¢¤ª¶â¤Î¼é¤êÊý¡¢Áý¤ä¤·Êý¤ò³Ø¤Ö¡£Åê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤Ï20Âå¤«¤é³ô¼°Åê»ñ¡¢30Âå¤ÇÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤â¡¢¿ô¡¹¤Î¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅê»ñ¤Î¼ºÇÔ¤ÇÌó5,000Ëü±ß¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â»î¹Ôºø¸í¤·¡¢Åê»ñ¼ýÆþ¤¬Ç¯´Ö1,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Á¡¢ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤òÇäµÑ¡£¸½ºß¤ÏÅê»ñ²È¤È¤·¤ÆÁí»ñ»º10²¯±ß¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀÇ¶â¤Ç¤³¤ì°Ê¾åÂ»¤ò¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¡ÙÅù¤¬¤¢¤ë¡£
¹ÔÆ°¤·¤¿¿Í¡¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤È¤Ç¡Ö30Ç¯¸å¤Ë130Ëü±ß¡×¤Îº¹¤¬¤Ä¤¯¥ï¥±
¡½¡½Êª²Á¹â¤Ç¡¢À¸³èÈñ¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
±Ê¹¾¡§¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤¹¤°¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Êª²Á¹â¤Î»þÂå¤Ë²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ª¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¶ä¹Ô¤ËÃù¶â¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿ô»ú¾å¤Î¤ª¶â¤Ï¸º¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Êª²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ì¤Ð¡¢Çã¤¨¤ë¤â¤Î¤¬É¬Á³Åª¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¯Íø2%¤ÇÊª²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¿¤âÅê»ñ¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢100Ëü±ß¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ï10Ç¯¸å¤Ë82Ëü±ß¡¢20Ç¯¸å¤Ë67Ëü±ß¡¢30Ç¯¸å¤Ë¤Ï55Ëü±ß¤ÈÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤¬Åö¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÁÛÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÂ»¼º¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤·Ç¯Íø2%¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤¿¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤Ï121Ëü±ß¡¢20Ç¯¸å¤Ë¤Ï148Ëü±ß¡¢30Ç¯¸å¤Ë¤Ï181Ëü±ß¤Ë¤Þ¤Ç»ñ»º¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢30Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È130Ëü±ß¤â¤Îº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª
¤Ä¤Þ¤êÃ±¤ËÃù¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¡£¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³ÛÌÌ¤Ç¸«¤ë¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
±Ê¹¾¡§Åê»ñ¤Ë²ó¤¹¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤ÏÀ¸³èÈñ¤È¤ÏÀÚ¤êÊ¬¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÅê»ñ¤Ë»È¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¶â¡×¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¡Ö¹¶¤á¡×¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡Ö¼é¤ê¡×¤Ï¡¢ÀáÀÇ¤ä¸ÇÄêÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÔÍ×¤Ê½Ð·ì¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Þ¤º¡¢º£¤¹¤°¤Ç¤¤ëÀáÀÇ½Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Ê¹¾¡§ºÇ¤â¼ê·Ú¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Òº£¤¹¤°Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÖÎéÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é½»Ì±ÀÇ¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë¤ªÆÀ¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤äÃÏ¿ÌÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃùÃßÀ¤Î¤¢¤ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤Ç¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¤È¥»¥Ã¥È¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ëÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡ÖNISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ±×¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¿ÍÑ¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤ÈÀáÀÇ¤ÏÊÌÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤ª¶â¤¬¤è¤êÁý¤¨¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤ÎÃø½ñ¡ØºÇ¶¯¤ÎÅê»ñ¤ÈÀáÀÇ¡¡ÆóÅáÎ®ÀÇÍý»Î¤Î¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤äÉû¶È¤È¤¤¤Ã¤¿ÀáÀÇÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
°ìÅÙ¸«Ä¾¤»¤Ð¡¢¸ú²Ì¤¬»ýÂ³¤¹¤ëÀáÌó¹àÌÜ5Áª
¡½¡½¸ÇÄêÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤â½ÅÍ×¤Ê¡Ö¼é¤ê¡×¤Î°ì¤Ä¤À¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¹àÌÜ¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢¿©Èñ¤Ïºï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¡Ä¡Ä¡£
±Ê¹¾¡§°ìÅÙ¸«Ä¾¤¹¤È¤½¤Î¸å¤â¸ú²Ì¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¡Ö±ÊÂ³Åª¤ÊÀáÌó¹àÌÜ¡×¤ò5¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤á¤¿¤êºï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª(¾Ð)
°ì¤ÄÌÜ¤¬¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¡×¤Ç¤¹¡£Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢ÂÆÀ¤ÇÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÌÀºÙ¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ï²òÌó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡×¤â¸«Ä¾¤·ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥«¡¼¥É¤ÎÇ¯²ñÈñ¤ÏÌµÂÌ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ö³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ëè·î¿ôÀé±ß¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¤Ç¸«¤ì¤Ð¿ôËü±ß¡¢10Ç¯¤Ç¿ô½½Ëü±ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¶âÍø¤¬Äã¤¤»þ´ü¤Ë¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼Ú¤ê´¹¤¨¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁíÊÖºÑ³Û¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡¢²ÐºÒ¡¦ÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤â¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÊÝ¾ãÆâÍÆ¤¬Å¬ÀÚ¤«¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤¬¹â¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡¢¡ÈÄê´üÅª¤Ë¡É³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿§¡¹¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤â¡¢Éâ¤¤¤¿¤ª¶â¤Ï¤¿¤Ã¤¿¿ôÀé±ß¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ¤Ë²ó¤¹°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±Ê¹¾¡§¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Åê»ñ³Û¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î»ñ»º¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑ¤äÀ¤³¦¾ðÀª¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
´°àú¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë¡×¡£¤³¤ì¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£»ä¤âºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¤ä±Ê¹¾ÀèÀ¸¤ÎÅê»ñÎò¤Ï20Ç¯¡¢±¿ÍÑÁí³Û¤Ï10²¯±ß°Ê¾å¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½é¿´¼Ô»þÂå¤ÎÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡ª Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±Ê¹¾¡§²ñ¼Ò°÷»þÂå¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤¤¡×¡ÖÆ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¶â»ý¤ÁÉã¤µ¤ó ÉÏË³Éã¤µ¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¡£¤³¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅê»ñ¼ýÆþ¤¬À¸³èÈñ¤ò¾å²ó¤ì¤Ð¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢Åê»ñ¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡ÖÅê»ñ¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢100±ß¤«¤é¤Ç¤â»Ï¤á¤é¤ì¤ëÊýË¡¤ä¡¢NISA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢NISA¤ÇËè·î5Ëü±ß¤òÅê»ñ¤·¤¿·ë²Ì¡¢30Ç¯¸å¤ËÌó1780Ëü±ß¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¤è¡£
