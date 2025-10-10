¡Ö²¿¤âÃÑ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡¦¼ô±¨É÷Äâ¤é¤Ç¤ó¡¢¡ÈÇ¯Îð¡É¤È¡ÈÂÎ½Å¡É¤ò¸ø³«¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¡Ö¶¯¤¤¡Ê³Î¿®¡Ë¡×¡ÖÁé¤»²á¤®¤À¤è¡×
¡¡¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î²»³Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈVTuber¥°¥ë¡¼¥×¡ÖReGLOSS¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢°ì¾òè½¡¹²Ú¤µ¤ó¤È¼ô±¨É÷Äâ¤é¤Ç¤ó¤µ¤ó¤¬¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥½¥Õ¥È¡Ø¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¥Ã¥È ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ù¡ÊNintendo Switch¡Ë¤ËÄ©Àï¡£¤é¤Ç¤ó¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎÇ¯Îð¤ÈÂÎ½Å¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤é¤Ç¤ó¤µ¤ó¡Ê¿ÈÄ¹159¥»¥ó¥Á¡Ë¤ÎÂÎ½Å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤Û¤Ã¤½¡ª¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¹ç¤Ã¤¿±¿Æ°Éé²Ù¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤ËÇ¯Îð¤äÀÊÌ¡¢ÂÎ½Å¤Ê¤É¤ò¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤¬¡¢²áµî¤Ë¤ÏÉ´µ´¤¢¤ä¤á¤µ¤ó¤äåº¡¹Íå¡¹¥ô¥£¥ô¥£¤µ¤ó¤¬¤¦¤Ã¤«¤êÂÎ½Å¤òÇÛ¿®²èÌÌ¤Ë¼Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤êÀä¶«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«¿È¤ÎÂÎ½Å¤Ï¥È¥Ã¥×¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤À¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤é¤Ç¤ó¤µ¤ó¤Ï²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ç¯Îð¤ÈÂÎ½Å¤ò¥²¡¼¥à¤ËÆþÎÏ¡£¡Ö±£¤½¤¦¤«¡©¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëè½¡¹²Ú¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö²¿¤âÃÑ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÇ¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¹¤éÂº¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë°ì¸À¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¡¹¤·¤¤¤Û¤ÉÆ²¡¹¤ÈÇ¯Îð¤ÈÂÎ½Å¤ò¸ø³«¤·¤¿¤é¤Ç¤ó¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¶¯¤¤¡Ê³Î¿®¡Ë¡×¡ÖÁé¤»²á¤®¤À¤è¡×¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤À¤Ê¡×¡Ö¤é¤Ç¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÇ¯Îð¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤ÉÃÎÀ¤âÍÆ»Ñ¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¥¤¥¤½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖRirika Ch. °ì¾òè½¡¹²Ú ¡¾ ReGLOSS¡×
