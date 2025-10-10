¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¢¡Ø¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¡ÙÁ°Æüëý¤Ç¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¤È¶¦±é
¡¡¡Ø¥¢¥ê¡¼¡¿¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡Ù¤ä¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤¬¡¢¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¤¬¼ç±é¡¦À½ºî¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ°Æüëý½Ð±é¤Ë¤à¤±¡¢¸ò¾Ä¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º11¡Ù¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¡Ø¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º11¡Ù¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼¼ç±é¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿º¾µ½»Õ¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¡£Â³ÊÔ£²ºî¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î¡Ø¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º£¸¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°Æüëý¤Ï¡¢¼ç±é¤Î¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¤ÎÀ½ºî²ñ¼Ò¥é¥Ã¥¡¼¥Á¥ã¥Ã¥×¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡Variety¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö½é´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¤Î¥¸¥§¥¤¡¦¥í¡¼¥Á¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Î¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ç¥ó¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£µÓËÜ¤Ï¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥½¥í¥â¥ó¤¬Ã´Åö¤·¡¢1960Ç¯Âå¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¿ô»ú¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡Ö¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÀèÆü¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè£³ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º14¡Ù¤ÎÍ½»»¤ò¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¤ÇÆÀ¤¿¤ÈÈ¯¸À¡£¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤â»£±Æ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
