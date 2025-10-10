¥¢¥ì¥óÍÍ¤¬¡È¥¡¼¥×Ãæ¤Î¥Ü¡¼¥¤¡É¤Î¿ô¤Ë¶Ã¤¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤ä¤ó¡ª¡×
¡¡ABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤ÎÆÃÊÌ´Õ¾Þ²ñ¡¦Âè3ÃÆ¤È¤·¤ÆABEMAÎø°¦ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡Ö¥¢¥ì¥óÍÍ¡õ¤»¤¤¤ä¡¢Æ±¤¤Ç¯È¯³Ð¤Ç¶½Ê³¡ª¥¥¹¤ä·ö²Þ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ì¥óÍÍ¡¢¥¡¼¥×Ãæ¤Î¥Ü¡¼¥¤¤Î¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë
¡¡¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¤Ï¡¢¡È¿¿¼Â¤Î°¦¡É¤«¡ÈÍßË¾¤Î¶â¡É¤òµá¤á¤ëÃË½÷10¿Í¤¬¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï»öÁ°¤Ë¡¢¡È°¦¡É¤«¡È¶â¡É¤«¡¢¼«¤é¤ÎÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¡£Áª¤ó¤À¡ÈÀµÂÎ¡É¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤ÞÀ¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢¸ß¤¤¤¬²¿¤òËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Îø°¦´¶¾ð¤È¶î¤±°ú¤¤ÎÃæ¤ÇÃµ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÆÃÊÌ´Õ¾Þ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤È¡È¥¢¥ì¥óÍÍ¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÊª¥Þ¥À¥à¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥ó¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡ÙÂè1¡Á3ÏÃ¤ò´Õ¾Þ¡£ÉáÃÊÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥ì¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤¬¡ÈÎø¥ê¥¢½éÂÎ¸³¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¥Þ¥Í¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¹ÔÊý¤òÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ò¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤ëÄË²÷¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤»¤¤¤ä¤¬¥¢¥ì¥ó¤Î¡È½é¥¥¹¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼ÁÌä¡£¥¢¥ì¥ó¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤·Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¥¹·ù¤Ê¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·éÊÊÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ü¡¼¥¤¤¿¤Á¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¤¬¡Ö¡ÈÉâµ¤¡É¤Ã¤Æ³µÇ°¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤éÃæ¤Ç¹¥¤¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤Ê¤µ¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤¬µá¤á¹ç¤Ã¤¿¤é¹çÎ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂç¿Í¤ÎÎø°¦´Ñ¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÊ£¿ô¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¤¶¤Ã¤È200¡Á300¿Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¤»¤¤¤ä¤¬¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤Ê¤É¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¤ÎÆÃÊÌ´Õ¾Þ²ñ¡¦Âè3ÃÆ¤È¤·¤ÆABEMAÎø°¦ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£
