ÉñÂæ¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡ÙÂè»°ÃÆ¡¢¡È¥¨¥É¡É°ì¿§ÍÎÊ¿¡õ×¢ÌîÎ¿Âç¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª¡¡¸µAKB48¡¦²¬ÉôÎÛ¤éÁ´¥¥ã¥¹¥È¡õ¾ÜºÙÈ¯É½
¡¡2026Ç¯2·î¤è¤ê¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡ÙÂè»°ÃÆ¸ø±é¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥¨¥ë¥ê¥Ã¥¯¤ò±é¤¸¤ë¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Î°ì¿§ÍÎÊ¿¡õ×¢ÌîÎ¿Âç¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Á´½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¡¢¸ø±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅù¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û×¢ÌîÎ¿Âç±é¤¸¤ë¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥¨¥ë¥ê¥Ã¥¯
¡¡2001Ç¯¤è¤ê2010Ç¯¤Þ¤Ç¡¢·î´©¡Ö¾¯Ç¯¥¬¥ó¥¬¥ó¡×¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¹ÓÀî¹°¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡Ù¡£
¡¡¡Ø¥Ï¥¬¥ì¥ó¡Ù¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢Ï£¶â½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Îò»Ë¤ä¹ñ²È¤ò¤Þ¤¿¤Ë¤«¤±¤¿ÁÔÂç¤«¤ÄåÌÌ©¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢À¸¤À¸¤¤ÈÉÁ¤«¤ì¤ë¸ÄÀË¤«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬Éý¹¤¤À¤Âå¤òÌ¥Î»¤·¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁ´À¤³¦¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×Éô¿ô8000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡¢¥²¡¼¥à¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤È¿ô¡¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ï¢ºÜ20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2023Ç¯3·î¡¢ÉñÂæ¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡Ù¤¬Âçºå¡¢Åìµþ¤Ç½é¾å±é¡£2024Ç¯6·î¤Ë¤ÏÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡Ù¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀï¾ì¡Ê¤¤¤¯¤µ¤Ð¡Ë¡½¡Ù¤ò¾å±é¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÉñÂæ¤Ë¤Ï¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¤ÎÀÐ´Ý¤µ¤Á»Ò¤Î¤â¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£ÉñÂæ¸ú²Ì¤ÈÇÐÍ¥¤Î¿ÈÂÎÉ½¸½¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿±é½Ð¡¢¸¶ºî¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Êª¸ì¤Ø·àÅª¤Ë¤¤¤¶¤Ê¤¦À¸¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Âè»°ÃÆÉñÂæ¤Ç¤â¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¤ÏÀÐ´Ý¤µ¤Á»Ò¡¢¼ç¿Í¸ø¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥¨¥ë¥ê¥Ã¥¯Ìò¤ò°ì¿§ÍÎÊ¿¤È×¢ÌîÎ¿Âç¤¬¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ÇÂ³Åê¤¹¤ë¡£
¡¡¥¨¥É¥ï¡¼¥ÉÌò¤Î°ì¿§¡¢×¢Ìî¤ËÂ³¤¡¢Äï¤Î¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥¨¥ë¥ê¥Ã¥¯Ìò¤ËâÃÅè½¨ÅÍ¡¢¥¦¥£¥ó¥ê¥£¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ù¥ëÌò¤Ë²¬ÉôÎÛ¡¢¥í¥¤¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°Ìò¤ËÁóÌÚ¿Ø¡¿ÏÂÅÄÂöËá¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¡Ë¤Ê¤ÉÂè°ìÃÆ¸ø±é¤«¤éÉñÂæ¡Ø¥Ï¥¬¥ì¥ó¡Ù¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¥ã¥¹¥È¤âÂ³Åê¤¬·èÄê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡§¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥ß¥é¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°Ìò¤ËAKANE LIV¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¡¢µÈÅÄ¥á¥¿¥ë¡¢²¬ËÜÍªµª¡¢ËÜÅÄÎéÀ¸¡¢³Áß·¤æ¤ê¤¢¡¢Ê¿¾¾ÐÔÇÏ¡¢ÁðÌîÂçÀ®¡¢ÀÄÌøÎÝÅÍ¡¢·¯Âô¥æ¥¦¥¡¢ÂçÀÐ·ÑÂÀ¡¢À¹Î´Æó¡¢À±ÃÒÌé¡¢Ã«¸ý¸»Ö¡¢ÎëÌÚ¾¡¸ã¡¢ÃÃ¼£Ä¾¿Í¡¢ºùÅÄ¹ÒÀ®¡¢¿¿Æé¶³Êå¡¢ÜÆÅíÂÀÏº¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢10·î26Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç·î´©¡Ö¾¯Ç¯¥¬¥ó¥¬¥ó¡×Àè¹Ô¡¦Á°²ó¿½¹þ¼ÔÀè¹Ô¡Ê¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¤ò¼õÉÕÃæ¡£³ÆÀè¹Ô¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉñÂæ¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¡£°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï2026Ç¯1·î10ÆüÀµ¸á¤è¤ê¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡ÙÂè»°ÃÆ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼H¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î7¡Á15Æü¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ë¤ÆÆ±Ç¯2·î20¡Á22Æü¾å±é¡£
