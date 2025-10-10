Áú¹ß¤ê¡¦¤»¤¤¤ä¡¢·ëº§À¸³è¤á¤°¤ë¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡Ö»õËá¤Ê´¤ÎºÇ¸å¤ò¹Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ä¡×
¡¡ABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤ÎÆÃÊÌ´Õ¾Þ²ñ¡¦Âè3ÃÆ¤È¤·¤ÆABEMAÎø°¦ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡Ö¥¢¥ì¥óÍÍ¡õ¤»¤¤¤ä¡¢Æ±¤¤Ç¯È¯³Ð¤Ç¶½Ê³¡ª¥¥¹¤ä·ö²Þ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ì¥óÍÍ¡¢¥¡¼¥×Ãæ¤Î¥Ü¡¼¥¤¤Î¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë
¡¡¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¤Ï¡¢¡È¿¿¼Â¤Î°¦¡É¤«¡ÈÍßË¾¤Î¶â¡É¤òµá¤á¤ëÃË½÷10¿Í¤¬¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï»öÁ°¤Ë¡¢¡È°¦¡É¤«¡È¶â¡É¤«¡¢¼«¤é¤ÎÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¡£Áª¤ó¤À¡ÈÀµÂÎ¡É¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤ÞÀ¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢¸ß¤¤¤¬²¿¤òËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Îø°¦´¶¾ð¤È¶î¤±°ú¤¤ÎÃæ¤ÇÃµ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÆÃÊÌ´Õ¾Þ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤È¡È¥¢¥ì¥óÍÍ¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÊª¥Þ¥À¥à¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥ó¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡ÙÂè1¡Á3ÏÃ¤ò´Õ¾Þ¡£ÉáÃÊÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥ì¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤¬¡ÈÎø¥ê¥¢½éÂÎ¸³¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¥Þ¥Í¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¹ÔÊý¤òÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ò¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤ëÄË²÷¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥ó¤«¤é¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤É¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤»¤¤¤ä¤Ï¡¢
¡Ö·ëº§¤·¤ÆÀÍß¤¬0¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»õËá¤Ê´¤ÎºÇ¸å¤ò¹Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ä¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëÎã¤¨¤Ç·ëº§À¸³è¤ò¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£
¡¡ËÜÊÔ¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¤Îæ«¤è¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢¡È¤»¤¤¥¢¥ì¡É¥³¥ó¥Ó¤Î·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¤ÎÆÃÊÌ´Õ¾Þ²ñ¡¦Âè3ÃÆ¤È¤·¤ÆABEMAÎø°¦ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£
