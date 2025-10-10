Ì¾¸Å²°»Ô¤Î»ÔÌ±ÀÇ¡È¸ºÀÇ10¡ó¤Ø¤Î³ÈÂç¡É ÍèÇ¯ÅÙ¤Ï¸«Á÷¤ê¤Ë¡Ä ²ÏÂ¼¤¿¤«¤·Á°»ÔÄ¹¤Ï¡Ö4Ç¯¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¹Âô°ìÏº»ÔÄ¹¤ÎÁªµó¸øÌó
Ì¾¸Å²°»ÔÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤Æ°¤¤¬¡£ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¤Î¡Ö»ÔÌ±ÀÇ¸ºÀÇ10¡ó¤Ø¤Î³ÈÂç¡×¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯11·î¡¢²ÏÂ¼¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¹Âô°ìÏºÌ¾¸Å²°»ÔÄ¹¡£
¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô ²ÏÂ¼¤¿¤«¤·»ÔÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë µîÇ¯11·î¡Ë
¡Ö¸ºÀÇ¤ò5¡ó¤«¤é10¡ó¤ØÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤è¡×
¤³¤Î¸øÌó¤Ï¡¢ÅöÁªÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡Ö2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·10Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÏÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎºâÀ¯¼ý»Ù¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¡£
¡Ö¸øÌó¤Ç·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿5¡ó¤«¤é10¡ó¤Ø¤Î¿¼ËÙ¤ê¡¢ÂçÊÑ¸·¤·¤¤ºâÀ¯¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¸ºÀÇÎ¨10%¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¡¢¸«Á÷¤ëÊý¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹Âô»ÔÄ¹ 10·î10Æü¡Ë
¡ÖÍè¤ëÎáÏÂ9Ç¯¡¢10Ç¯ÅÙ¤Ï¼ýÆþ»Ù½Ð¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¸øºÄ½þ´Ô´ð¶â¤Ø¤ÎÊÖºÑ¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ªÍ¾Íµ¤¬½Ð¤»¤ë¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ½Ð¤»¤¿¤È¤³¤í¤ò¸ºÀÇ¤Ë²ó¤·¤¿¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤¤¤Ä¤«¤é¤ä¤ì¤ë¤«¤ÏÌÀ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤½¤â¤½¤â¡Ö»ÔÌ±ÀÇ¸ºÀÇ10%¡×¤Î¸»Î®¤Ï¡©
¡Ê²ÏÂ¼¤¿¤«¤·»ÔÄ¹ 2009Ç¯Åö»þ¡Ë
£Ñ»ÔÌ±ÀÇ¸ºÀÇ10¡ó¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¡©
¡Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÙÀî¤«Ì¾¸Å²°¹Á¤ËÄÀ¤á¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤«¤ó¡×
2009Ç¯¤Ë²ÏÂ¼Á°»ÔÄ¹¤¬¸øÌó¤Ë·Ç¤²¡¢2010Ç¯ÅÙ¤Ë1ÅÙ¤Ï¼Â¸½¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢µÄ²ñ¤È¤ÎÂÐÎ©¤â¤¢¤ê¡¢2012Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï5%¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹Âô»ÔÄ¹¤¬¤½¤Î°Õ»×¤ò·Ñ¤¤¤ÇµîÇ¯¸å·Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó10¡ó¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿Í×°ø¤Ï¡©
¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¥¢¥¸¥Ñ¥é¡É¡×
¡Ê¹Âô»ÔÄ¹ 9·î29ÆüÄêÎã²ñ¸«¡Ë
¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È¥¢¥¸¥Ñ¥é¡É¤Ë¤«¤«¤ë·ÐÈñ¡×
ÍèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¶¥µ»Âç²ñ¤¬¡¢»ñºà¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤â¤¢¤ê·ÐÈñ¤¬ÁýÂç¡£¤¹¤Ç¤Ë»Ô¤ÎÉéÃ´Ê¬¤À¤±¤Ç¤â624²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤À¤±¤Ç100²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÀÖ»ú¤Ë
ºòÇ¯ÅÙ¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ø¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´óÉÕ³Û¤ÏÌó138²¯±ß¤ÈÁ´¹ñ7°Ì¡£¤·¤«¤·Î®½Ð³Û¤âÂ¿¤¯¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Î¤¿¤á¤Î·ÐÈñ¤Ê¤É¤òº¹¤·°ú¤¯¤ÈºòÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ö¤À¤±¡×¤Ç100²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¿¦°÷¤ÎÄÂ¾å¤²¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ºÀÇ¤Î¤¿¤á¤Îºâ¸»¤Ï¡¢³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ºÀÇ³ÈÂç10¡ó¸«Á÷¤ê¤Ë²ÏÂ¼Á°»ÔÄ¹¤Ï¡Ä
¸øÌó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸ºÀÇ10¡ó¡×¤Î¸«Á÷¤ê¤Ë³¹¤Î¿Í¤Ï¡£
¡Ê70Âå¡Ë
¡Ö¤¤¤Þ¤¤¤ÁÇ¼ÆÀ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡Ö¸øÌó¤Ç¤¹¤«¤é¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬ËÜ¶Ú¡×
¡Ê30Âå¡Ë
¡Ö¤º¤Ã¤È¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦Âè°ì°õ¾Ý¡×
¤½¤·¤Æ10Æü¡¢²ÏÂ¼¤¿¤«¤·Á°»ÔÄ¹¤Ë¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô ²ÏÂ¼¤¿¤«¤·Á°»ÔÄ¹¡Ë
£Ñ.Ç¤´üÃæ¤Ë10¡ó¸ºÀÇ¤Ï²ÄÇ½¤À¤È»×¤¦¤«¡©
¡Ö1Ç¯¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ê¸ºÀÇÎ¨¤ò¡Ë6Ž¥7Ž¥8¡ó¤È4Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡×