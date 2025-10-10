¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤è¤¯¹Ô¤¯¡×¿Í¤Ø¡ª¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û¥µ¥¤¥º´¶¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤♡¡ÖÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥°¡×
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ð¥Ã¥°¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¡£¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤â¤Î¤òÃµ¤¹¤Ê¤é¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£º£²ó¤Ï¡¢±«¤ÎÆü¤ËÊØÍø¤Ê¥Ó¥Ëー¥ëÁÇºà¤Î¥Ð¥Ã¥°¤È¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ýー¥Á¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¼ÂÍÑÀ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
±ø¤ì¤ä¿å¤ò¿¡¤¼è¤ì¤ë¥¯¥ê¥¢¥Ó¥Ëー¥ëÁÇºà
¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û¡Ö¥Ó¥Ëー¥ë¥Ð¥Ã¥°¡×\220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿å¤ä±ø¤ì¤ò¥µ¥Ã¤È¿¡¤¼è¤ì¤ë¥¯¥ê¥¢¥Ó¥Ëー¥ëÁÇºà¤Î¥Ð¥Ã¥°¡£20 ¡ß 30 ¡ß 10cm¤È¥Þ¥Á¤¬¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤á¤Î¤ªÁÚºÚ¤Ê¤É¤ò·¹¤±¤º¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥×¥ë¡¦¹õ¡¦Çò¤ÎÁ´3¿§Å¸³«¡£@ftn_pics¥ì¥Ýー¥¿ー¤È¤â*¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÊÌÇä¤ê¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥·¥ç¥ë¥Àー»È¤¤¤â²Ä°¦¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
½©¥àー¥É¹â¤Þ¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ýー¥ÁÉÕ¤
¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û¡Ö¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤êÁÇºà¤Î¥Ýー¥ÁÉÕ¤¡£¥Ð¥Ã¥°¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥Ýー¥Á¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï32 ¡ß 55 ¡ß 14cm¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤ÊªÍÑ¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥°¥ìー¡¦Çò¤ÎÁ´4¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£¥Ýー¥Á¤Ï¥Á¥ãー¥à¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤Î»ý¤Á¼ê¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤Æ¤â²Ä°¦¤¤Í½´¶¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïftn_pics½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M