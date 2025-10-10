¶õ¹Á¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×Î¹¹ÔµÒ¤ò½±¤Ã¤¿¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡Ù¤Ç¤â»ä¤¬Í¾Íµ¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¥ï¥±
É®¼Ô¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤¹¡£
Î¹¹Ôµ¢¤ê¡¢¶õ¹Á¤Þ¤Ç¤ÎÎó¼Ö¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥È¥Ã¥×¡£
¤±¤ì¤É»ä¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í½ÌóÊØ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁá¤á¹ÔÆ°¡×¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁá¤á¹ÔÆ°¡×¤¬»ä¤Î½¬´·
»ä¤ÏÀÎ¤«¤é¡Ö¤Ê¤Ë¤´¤È¤âÁá¤á¤ËÆ°¤¯¡×¤³¤È¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áö¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê°Â¿´¤·¤ÆÆ°¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¡£
ÆÃ¤ËÎ¹¹Ô¤Îµ¢¤ê¤Ï¡¢½ÂÂÚ¤äÃÙ±ä¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¤Î2»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¶õ¹Á¤ËÃå¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¶õ¹Á¤Ë¶Á¤¤¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¤È¤³¤í¤¬¡¢¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¼ª¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÎó¼Ö¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£
ÍøÍÑÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¸òÄÌµ¡´Ø¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¾èµÒ¤¿¤Á¤Ï¤¶¤ï¤á¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈÁë¸ý¤Ë¤â¿Í¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢Îó¤Ï¤É¤ó¤É¤óÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢Í½Äê¤ÎÊØ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¾Ç¤ê¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Í¾Íµ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÇäÅ¹¤Ç¤Î¤Ò¤È¤È¤
¡Ö¤â¤·»ä¤¬¤®¤ê¤®¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÇØ¶Ú¤¬¤Ò¤ä¤ê¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÁá¤á¤Ë¶õ¹Á¤ËÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤â¤¹¤Ç¤Ë´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤¬¹²¤¿¤À¤·¤¯Îó¤ò¤Ê¤¹Ãæ¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤é¹²¤Æ¤ÆÁÇÄÌ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇäÅ¹¤ÇÂ¤ò»ß¤á¡¢Î¹¤ÎÍ¾±¤¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤ªÅÚ»º¤òÁª¤ÖÍ¾Íµ¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
º®Íð¤ò²£ÌÜ¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÁá¤á¹ÔÆ°¤¬»×¤¤¤¬¤±¤ºÌòÎ©¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ÷¤¨¤¢¤ì¤ÐÍ«¤¤¤Ê¤·¡×¤ò¼Â´¶¤·¤¿½Ö´Ö
¸òÄÌµ¡´Ø¤¬ÃÙ±ä¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Í§¿Í¤«¤é¤â¡Ö¶õ¹Á¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÃå¤±¤ë¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÏ¢Íí¤¬¡£
¹²¤¿¤À¤·¤¤¶õ¹Á¤Î¸÷·Ê¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»ä¤¬Ìµ»ö¤Ë½ÐÈ¯¥í¥Óー¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Åë¾è»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¡Æâ¤ØÆþ¤ë¤È¡¢ºÂÀÊÉ½¤Ç¤ÏËþÀÊ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿µ¡Æâ¤Ï¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îó¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÈ÷¤¨¤¢¤ì¤ÐÍ«¤¤¤Ê¤·¡×¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¡£
Áá¤á¹ÔÆ°¤ÏÃÏÌ£¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤º¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤½¤¦¼Â´¶¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå½÷À¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯9·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Kiko.G
²Ç¸ÈÌäÂê¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ë¥é¥¤¥¿ー³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼ÒÂðÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥Þ¥ÞÍ§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¤Ë¡£¼«¤é¤¬Î¥º§¤äÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÌ®¤äÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼èºà¤·¡¢µ»ö¤È¤·¤Æ¼¹É®¡£note¤Ç¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÂÎ¸³µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯¿®Ãæ¡£