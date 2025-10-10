¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¥È¥¦¥³Âç¿Íµ¤¡ª¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡õ¹õ¥Ö¡¼¥Ä¡¡ÂçÀî¤Ö¤¯¤ÖÉÁ¤¡Ö¤¦¡Ä¤¦¤¦¤®¤ã¤¡¡ª¡×¡ÖÂç¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥Ý¥×¥Æ¥Ô¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦ÂçÀî¤Ö¤¯¤Ö»á¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¡¦¥È¥¦¥³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤éÀ¸Â¡ª¤Ö¤¯¤ÖÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¥È¥¦¥³
¡¡¥È¥¦¥³¤Ï¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡Ù¤Î½÷¤Î»Ò¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÈÇò¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢¹õ¥Ù¥¹¥È¡õÇò¥È¥Ã¥×¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥À¥á¡¼¥¸¥Ç¥Ë¥àÉ÷¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¹õ¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¦¡Ä¤¦¤¦¤®¤ã¤¡¡ª¡ª¤ªÁ°¡Ä¥È¥¦¥³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤¡¡ª¡ª
¥·¡¼¥ëÍß¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¥È¥¦¥³¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ö¤¯¤ÖÀèÀ¸¤Î¥È¥¦¥³¤À¡Ä¤¢¤ê¤¬¤Æ¤§¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ý¥×¥Æ¥Ô¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢ÂçÀî¤Ö¤¯¤Ö»á¤Ë¤è¤ë4¥³¥ÞÌ¡²è¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬2018Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Þ¤ÇTOKYO MX¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢30Ê¬´Ö¤ÎÊüÁ÷Ãæ¡¢Á°È¾¤È¸åÈ¾¤Ç¤Û¤ÜÆ±¤¸ÆâÍÆ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ëè²ó¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃ´ÅöÀ¼Í¥¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤É»Â¿·¤ÊÆâÍÆ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤Ç¤Ï¡¢TOKYO MX¤À¤ÈËÙ¹¾Í³°á¡Ê¥Ô¥ÔÈþ¡Ë¡¢ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¡Ê¥Ý¥×»Ò¡Ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç¤Ï²Öß·¹áºÚ¡Ê¥Ý¥×»Ò¡Ë¡õ¸Í¾¾ÍÚ¡Ê¥Ô¥ÔÈþ¡Ë¤Ê¤É¤È¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÊüÁ÷¡õÇÛ¿®ÇÞÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤òÊÑ¹¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2021Ç¯10·î¤ÎºÆÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊüÁ÷»þ¤È¤ÏÅÐ¾ì¥¥ã¥¹¥È¤ÎÏÃ¿ô¤òÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤·¤¿¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢ºÆÊüÁ÷¤Ê¤¬¤éËè½µ¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¼êË¡¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬2022Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤éÀ¸Â¡ª¤Ö¤¯¤ÖÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¥È¥¦¥³
