Ä¦¶â¶µ¼¼¤Ç²Ð»ö¡¡¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¡À¸ÅÌ1¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤º¡¡»°½Å¡¦ÄÅ»Ô
10Æü¸á¸å¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤ÎÄ¦¶â¶µ¼¼¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å2»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÄÅ»ÔÆ£Êý¤ÎÄ¦¶â¶µ¼¼¤Ç¡Ö·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤ÏÌó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÈÀ¸ÅÌ¹ç¤ï¤»¤Æ6¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸ÅÌ1¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£