¤¢¤¹¤«¤é½ÂÃ«¤¬¥ª¥¢¥·¥¹¿§¤Ë¡ªÆüËÜ½é¤Î¸ø¼°¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤äÌ¾¶ÊMV¡õÌ¾¥¸¥ã¥±ºÆ¸½¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É
¡¡¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Þ¤Ç¤¢¤È2½µ´Ö¡£¤¢¤¹11Æü¡¢ÆüËÜ½é¤Ë¤·¤ÆÍ£°ì¤Î¸ø¼°¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡ØOasis Live ¡Æ25 Tokyo Fan Store¡Ù¤¬¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎMIYASHITA PARK¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ä¡ª¡ØOasis Live ¡Ç25 Tokyo Fan Store¡ÙÆâ´Ñ¼Ì¿¿¤Ê¤É
¡¡º£Ç¯7·î¤ËºÆ·ëÀ®¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ª¥¢¥·¥¹¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇËþ°÷¤Î´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡Øoasis live ¡Æ25¡Ù¥Ä¥¢¡¼¤òÅ¸³«Ãæ¡£ÂÔË¾¤ÎÍèÆü¸ø±é¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¹âÍÈ´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê´ë²è¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¸ø¼°¥í¥´Æþ¤ê¥°¥Ã¥º¤äÆüËÜ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£³Æ³«ºÅÅÔ»Ô¤´¤È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÃÏ¥«¥é¡¼T¥·¥ã¥Ä¡×¤ÎÅìµþÈÇ¡ÖTOKYO CITY¡×¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡á¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡á¥°¥ì¡¼¤ËÂ³¤¡¢¡È¹¾¸Í»ç¡É¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¤¿¤á¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁá¤á¤ÎÍè¾ì¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¥ª¥¢¥·¥¹¡×¤È¥«¥¿¥«¥Ê¤ÇÉ½µ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä¡¢ÅòÆÝ¡¢Àð»Ò¡¢Àé¼Ò»¥¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ËÉÙ¤ó¤À¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ö¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡¦Í½ÌóÀ©¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó»öÁ°Í½Ìó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é²ÄÇ½¡£¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤ÏÆ±¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«ºÅ´ü´Ö¤Ï11·î2Æü¤Þ¤Ç¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸áÁ°11»þ¤«¤é¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¡£²ñ¾ì¤ÏMIYASHITA PARKÆâ1³¬¡ÖPark in Park¡×¡£´ü´ÖÃæ¤Ï´ÛÆâÁ´42ÌÌ¤Î¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤¬Oasis»ÅÍÍ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢Ì¾¶Ê¡Ö¥ê¥ô¡¦¥Õ¥©¡¼¥¨¥ô¥¡¡¼¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¡£BGM¤â¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÌ¾¶Ê30¶Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±»ÜÀßÆâ¤Ç¤Ï¡¢ADAM ET ROPE¡¢Amazon Music¡¢adidas¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢MIYASHITA PARKÁ´ÂÎ¤¬¥ª¥¢¥·¥¹°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡£
