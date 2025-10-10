ÆüËÜ¡Ý¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡¡»î¹çÁ°¤Ë³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤ØÌÛ¤È¤¦Êû¤²¤ë¡¡8·î¤Ë¸íÓëÀÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî
¡¡¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ¡Ý¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡¡Âçºå¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì)¤Ï¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½(Æ±37°Ì)¤ÈÂÐÀï¡£»î¹çÁ°¤Ë¡¢8·î10Æü¤Ë¸íÓë¡Ê¤´¤¨¤ó¡ËÀÇÙ±ê¤Î¤¿¤á81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÌÛ¤È¤¦¤¬Êû¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡³øËÜ¤µ¤ó¤Ï1968Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£1977Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¤«¤é°úÂà¤¹¤ë¤È¡¢1978Ç¯¤«¤é¤Ï¥ä¥ó¥Þ¡¼¤ÎÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥ê¡¼¥°202ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦ÉÔÌÇ¤ÎµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¡¢1984Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñÉû²ñÄ¹¤Ê¤É¤ÎÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¡¢ºÇ¶á¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¤ä¹Ö±é³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£