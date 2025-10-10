¥à¥¥à¥¶âÈ±Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡ÈÏÓÎ©¤Æ100²ó¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¡É¥¬¥Á¤¹¤®¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Æ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¥µ¥é¥µ¥é¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¡È¶ÚÆù½÷»Ò¡É¤Ö¤ê¤Ï·òºß¡£Â¸ºß´¶¤òÁý¤¹½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢¿¼Ìë¤ËÈäÏª¤·¤¿¡È100²óÏÓÎ©¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÉÆ°²è¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥à¥¥à¥¶âÈ±½÷»Ò¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¡ÈÏÓÎ©¤Æ100²ó¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¡É
¡¡WWE¤ÎÂè3¥Ö¥é¥ó¥ÉNXT¤Ç³èÌöÃæ¤Î¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥°¥ì¡¼¥¹¤¬¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÆ°²è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤¯¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÉ×¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥°¥ì¥·¥ã¥à¤È¤Î·Ú¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤«¤éÏÓÎ©¤ÆÉú¤»100²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÈ¯Å¸¡£·Ú¸ý¤ËÂ¨È¿±þ¤·¡¢¿¼Ìë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º100²ó¤ò¤ä¤êÀÚ¤ë»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç°ìµ¤¤ËÏÃÂê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ôÆüÁ°¤ÎNXT¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Ö¥Î¡¼¡¦¥Þ¡¼¥·¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢°äº¨¤ÎÁê¼ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤È¤ÎÉð´ï»ý¤Á¹þ¤ß¼«Í³¤Î¥±¡¼¥¸Àï¤ËÎ×¤ß¡¢È±¤ò¥¶¥¯¥¶¥¯¤ÈÀÚ¤é¤ì¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¥±¡¼¥¸¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÁÔÀä¤Ê»àÆ®¤òÅ¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤ÀÄ¾¸å¤ÎËþ¿ÈÁÏáØ¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÄ©¤ó¤À¥¿¥Õ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¤ÎÀú¤ê¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ï¤è¡×¤È±þ¤¸¡¢¿¿ÌëÃæ¤ËÏÓÎ©¤Æ100²ó¤ò´º¹Ô¡£¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¸ª½ñ¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼Ãæ¤È¤¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¶ìÀï¡£ÅÓÃæ¤Ç´é¤òÆÞ¤é¤»µÙ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Îµ¤¹ç¤Ç¸«»ö¤Ë´°Áö¤·¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»äÀ¸³è¤Ç¤â¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¡×¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¼¡¡¹¤ÈÈ¿±þ¡£¡ÖÌëÃæ¤ËÆÍÁ³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Âº·É¤¹¤ë¤è¡×¤È¾Î¤¨¤ëÀ¼¤ä¡¢¶Ú¥È¥ìÀª¤«¤é¤Î¡Ö²¶¡¢È¾Ê¬¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Ëè²ó´éÌÌ¤«¤éÍî¤Á¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼«µÔº®¤¸¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸µ·³¿Í¤òÌ¾¾è¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤¬´°àú¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¤È¤ÎººÄê¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¶¤Ê¤é10²ó¤Ç¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤À¤è¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢º®¤¸¤ê¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢¿¿·õ¤Ê¾Î»¿¤È¾Ð¤¤¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
