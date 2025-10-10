¡È²ÈÂ²¤Ø¤Î¼êÎÁÍý¤¬ÏÃÂê¡É¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤Ëº¤ÏÇ¡Ö»þ´Ö¤¢¤ë¤«¤Ê¤¡¡Á¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬9Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¡Ê24¡Ë¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤Î¿ô¡¹
¡¡¹©Æ£¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Cocomi¤¬ÂçÎÌ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥³¤ÇÎÁÍý¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¥à¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯10·î9Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¤ªÊìÍÍ¤ËÎÁÍýËÜ¤À¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¤ª´ê¤¤¤Ë¡¢Cocomi¤¬²óÅú¡£Cocomi¤Ï¡Ö»ä¤â¥ì¥·¥ÔÍß¤·¤¤¤Î¤Ç½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÈëÅÁ¤ÎÌ£¤â¤¢¤ë¤«¤éÊ£»¨¤Ç¤¹¡£¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬»ä¤â·ë¶É½õ¤«¤ë¤Î¤Ç½Ð¤·¤Æ¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¹©Æ£ÀÅ¹á¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢Í×Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¢¤Í¡Á¡£»þ´Ö¤¢¤ë¤«¤Ê¤¡¡Á¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤¹¡×¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë