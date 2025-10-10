¹ÎÍ¹âË½ÎÏÌäÂê¤ÇÂè»°¼Ô°ÑÀßÃÖ¡¡ÌîµåÉô¡¢¹âÌîÏ¢¤Î¸·½ÅÃí°Õ¼õ¤±
¡¡¹ÎÍ¹â¡Ê¹Åç¡ËÌîµåÉô¤Ç1·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ë½ÎÏÌäÂê¤Ç¡¢Æ±¹»¤Ï10Æü¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤«¤é3·î¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¤µ¤ì¡¢Æ±¹»¤Ï8·î¤ËÂè»°¼Ô°Ñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌîµåÉô¤Ç¤Ïº£Ç¯1·î¡¢¾åµéÀ¸4¿Í¤¬1Ç¯À¸¤ÎËË¤ò¤¿¤¿¤¯¤Ê¤É¤·¤¿Ë½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹ÎÍ¹â¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï³²À¸ÅÌ¤ÏÅ¾¹»¡£ÌäÂê¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñÄ¾Á°¤Ë¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç³È»¶¤·¡¢ÈðëîÃæ½ý¤äÇúÇËÍ½¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢1²óÀï¾¡Íø¸å¤Ë½Ð¾ì¼Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Ï´û¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎË½ÎÏÌäÂê¤ÇÂè»°¼Ô°Ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£