ËÌÎ¦Æ»¤Ç¥¯¥Þ£³Æ¬¤Î»à³¼¡¢¤Ò¤«¤ì¤¿À®½Ã¤È»Ò¥°¥Þ¤«¡Ä¼þÊÕ½»Ì±¡Ö¤¤¤Ä½Ð²ñ¤¦¤«¤ï¤«¤é¤º¶²¤í¤·¤¤¡×
¡¡Á´¹ñ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢ÉÙ»³¸©Æâ¤Ç¤â¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¾ðÊó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£¹Æü¤Þ¤Ç¤Î½ÐË×¾ðÊó¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ£³£´£°·ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢£²£°£²£´Ç¯£±Ç¯¤Î·ï¿ô¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¤ÏÎ©»³Ä®¤ÎËÌÎ¦Æ»¤Ç¥¯¥Þ£³Æ¬¤Î»à³¼¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤Ï°ìÍÍ¤ËÉÔ°Â¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ê¸¶ÃææÆµ±¡¢º´ÌîÍªÂÀ¡Ë
¡¡ÉÙ»³¸©·Ù¹âÂ®Ââ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£¹Æü¸áÁ°£µ»þ£µÊ¬º¢¡¢Î©»³Ä®Á°Âô¤ÎËÌÎ¦Æ»¾å¤êÀþÎ©»³¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÀ¾Ìó£±¥¥í¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢À®½Ã¤È»Ò¥°¥Þ¤Î·×£²Æ¬¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£Ìó£±£°»þ´Ö¸å¤Î¸á¸å£³»þ£±£°Ê¬º¢¤Ë¤Ï¡¢£²Æ¬¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤«¤éÀ¾¤ËÌó£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎËÌÎ¦Æ»¾å¤êÀþ¤Ç»Ò¥°¥Þ£±Æ¬¤Î»à³¼¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£Ä®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£³Æ¬¤È¤â¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¯¥Þ¤ÎÈ¯¸«¾ðÊó¤ò¼õ¤±¡¢¼þÊÕÃÏ°è¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥¤¬Áö¤Ã¤¿¡£Á°ÂôÃÏ¶è¤Î¼«¼£²ñ¤Ç¶èÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÃËÀ¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ï¡ÖÇÀºî¶È¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢ÉÔ°Â¤À¡×¤ÈÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤¿¡£¶á¤¯¤Ë½»¤à½÷À¡Ê£¸£²¡Ë¤â¡ÖÉßÃÏÆâ¤ÎÇ¼²°¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¼þ°Ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¥¯¥Þ¤È½Ð²ñ¤¦¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¶²¤í¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÉÙ»³»Ô°ÂÍÜ»û¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÂÀ×¡¢Æ±»ÔÈ¬ÈøÄ®ÃÏ¶è¤Ç¤â³Á¤ÎÌÚ¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÄÞº¯¤ä¤Õ¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥Þ¤Ï¤³¤³¿ôÆü¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å×ÇÈ»ÔÆÁËü¤Ç¤Ï£·Æü¸á¸å£¸»þ£±£°Ê¬º¢¡¢À®½Ã¤Î¥¯¥Þ¤¬£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÉÙ»³»ÔÀÐÅÄ¤Ç¤Ï£¸Æü¸áÁ°£¸»þ£²£°Ê¬º¢¡¢ÂÎÄ¹Ìó£±¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀ®½Ã¤Î¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉÙ»³¸©¼«Á³ÊÝ¸î²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Î¥¯¥Þ½ÐË×·ï¿ô¤Ï£¹Æü¸á¸å£µ»þ¸½ºß¡¢£³£´£°·ï¤Ë¾å¤ê¡¢£²£´Ç¯¤Î£³£³£³·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯£¹·î¤Ï£·£´·ï¡¢£±£°·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤Ç¤Ë£¶£´·ï¤ò¿ô¤¨¤ë¤Ê¤É£¹·î°Ê¹ß¤Î½ÐË×¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Ä¾¶á£³£¹Æü´Ö¤Çº£Ç¯¤Î·ï¿ô¤Î£´³ä¤òÀê¤á¤ë¡£»ÔÄ®Â¼ÊÌ¤Ç¤Ï£±£°·î¡¢ÉÙ»³»Ô£³£³·ï¡¢Î©»³Ä®£¹·ï¡¢ÆîÅ×»Ô£¸·ï¤Ê¤É¤Î½ç¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£¶·î¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢£±£°·î°Ê¹ß¤ËµÞÂ®¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï£±£°·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¸º¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢£µ·î¤ËÆîÅ×»Ô¤Ç£¶£°ºÐÂåÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¿Í¿ÈÈï³²¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¯¥Þ¤ÏÃå¼Â¤Ë¿ÍÎ¤¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©¼«Á³ÊÝ¸î²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÏÉ¸¹â£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥Ê¤¬¶§ºî¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤ÏÄã¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥ß¥º¥Ê¥é¤ä¥³¥Ê¥é¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥µ¤òµá¤á¡¢¿Í¤¬½»¤à¥¨¥ê¥¢¤Ë½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±²Ý¤ÎÀÐ¹õÍµ¿ò·¸Ä¹¤Ï¡Ö¼«Âð¤ÎÄí¤Ë¤¢¤ë¥¨¥µ¤È¤Ê¤ëÊª¤ò½üµî¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿ºÝ¤Ï»É·ã¤»¤º¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤´é¤òÊ¤¤¤¡¢¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
