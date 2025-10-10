¡Ô¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡©¡Õ¾®Àî¾½Á°¶¶»ÔÄ¹¡¢¶ì¾ð½èÍý¤Î¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼ÀßÃÖ¤Î¡È°¤¢¤¬¤¡É
¡¡»Ô´´Éô¿¦°÷¤Î´ûº§ÃËÀ¤ÈÊ£¿ô²ó¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤Ç¡¢À¤´Ö¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÁ°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡£10·î10Æü¤«¤é¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ë¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³È»¶¤µ¤ì¤¿´ûº§¼ÔÉô²¼¤È»ÔÄ¹¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼
¡¡¡È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï9·î24Æü¡£¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ç¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤È»Ô¿¦°÷¤¬2¤«·î¤Î´Ö¤Ë9²ó¤â¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ÆüÌë¤Ë¤Ï»ÔÄ¹¤¬¶ÛµÞµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢·üÌ¿¤Ë¼áÌÀ¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£
Á°¶¶»ÔÄ¹¤Î¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¤Ë¶ì¾ðÅÅÏÃ»¦Åþ
¡Ö·ë¶É¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤ÏÃËÀ¤È10²ó°Ê¾å¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢»ÔÄ¹¤Ï¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï´ûº§¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë3»þ´Ö¤â¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡È²¿¤â¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅþÄì¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤¬¡È°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¾ì½ê¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ë¤Ê¤¼Ä£¼ËÆâ¤Î²ñµÄ¼¼¤ä»ÔÄ¹¼¼¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ã¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤²ñ¸«¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë·²ÇÏ¸©Æâ¤ÇµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Æü¤Ë¤â¥Û¥Æ¥ë¤Ë´ÌµÍ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤Î°ÜÆ°»þ¤Ë¸øÍÑ¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ÉÌäÂê¤È¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¡£²¿¤è¤êÁê¼êÃËÀ¤¬´ûº§¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤«¤é»Ô¤Ø¤Ï¶ì¾ðÅÅÏÃ¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌäÂêÈ¯³Ð¸å¤ËÁ°¶¶»Ô¤Ø¤«¤±¤é¤ì¤¿¶ì¾ð¤ò´Þ¤àÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÅÅÏÃ¤Ï¡¢10·î9Æü¤Î¸á¸å4»þ»þÅÀ¤ÇÌó7900·ï¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÁ°¶¶»ÔÌò½ê¿¦°÷Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬¡¢¿¦°÷¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤è¤¦¾®Àî»ÔÄ¹¤ØÊ¸½ñ¤Ç¿½¤·Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ø¤Î¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼³«Àß¤Ï¡¢»Ô¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤Æ¿¦°÷¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¾®Àî»ÔÄ¹¡¢¿ÊÂà¤Ï¡Ö¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡³Î¤«¤Ë¿¦°÷¤ÎÉéÃ´¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¸º¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢´Î¿´¤Î¾®Àî»ÔÄ¹¤ÏÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Î¤È¤êÊý¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£10·î6Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³Åê¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼³«Àß¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë»ÔÌ±¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ô¤È¤ê¤¢¤¨¤º¶ì¾ðÂ¿¤¤¤«¤é¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼³«Àß¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Î²ò·è¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔÊÝ¿È¤Î¤¿¤á¤Î½¹¤¤»þ´Ö²Ô¤®¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Õ
¡Ô¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡©¡Õ
¡Ô¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼ºî¤ë¤Î¤â»ÔÌ±¤ÎÀÇ¶â¤À¤í¤¦¤¬¡ª¡Õ
¡¡¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»ÔÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¿°Õ¤Î¤¢¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢¶ì¾ð¤â¸º¤ê¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤âÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡£