¥ª¥«¥ê¥Ê¡¢ÌÓ·ê¥±¥¢¤Ë»ÈÍÑ¡ª°¦ÍÑ¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤æ¤¤P¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã½á¤Ã¤Æ¤ë¡×
¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡ØÀµÄ¾¤¹¤®¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¾Ò²ð£²£°£²£µ¡Ú¤È¤Ë¤«¤¯Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡Û¡Ù¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥ª¥«¥ê¥Ê¤µ¤ó¤¬°¦ÍÑ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡¦¤æ¤¤P¡¢¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤óÈ©¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î°¦ÍÑÉÊ¤ò¸ø³«
¢£¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥Ã¥¯
Æ°²èÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
DERMA LASER/¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥¯ 7ËçÆþ ÀÇ¹þ1,100±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
ÌÓ·ê¥±¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¡ª
¥ª¥«¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÓ·ê¥±¥¢¤ÎÉ¾È½¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤³¤Á¤é¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤¬3Ê¬ÄøÅÙ¤ÈÃ»¤á¤Ê¤Î¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡ª
Æ°²èÆâ¤Ç¤³¤Á¤é¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤òÇí¤¬¤·¤¿¥ª¥«¥ê¥Ê¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤æ¤¤P¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ï¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã½á¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È´¶¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÈÍÑ¸å¤â¥·¡¼¥È¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±Õ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥«¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¤È¤«¤Í¡×¤È¿ÈÂÎ¤ÎÂ¾¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤âÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ°²è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¾Ò²ð¡ªÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£