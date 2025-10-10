IMALU¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¡¡Éã¤µ¤ó¤Þ¤È¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎIMALU¡Ê36¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±âÈþÂçÅç¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
MC¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤¬¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Êý¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¡¢²º¤ä¤«¤ÊÊý¤Ç¡£»ä¤È¤«¤Ï¤¹¤´¤¯¿´ÇÛÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ°ÂÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£¡ØÂç¾æÉ×¡¢Âç¾æÉ×¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ç¡£¤À¤¤¤Ö±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¡£»ä¼«¿È¤â¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¹õÌø¤¬¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¹õÌø¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤ï¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢IMALU¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£