BANILA CO¡¢¡Ö¥·¥ë¥¡¼¥°¥í¥¦¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿¡¼¡×¤¬¥í¥Õ¥È¡¦¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á¤Ë¤Æ½ç¼¡Àè¹ÔÈ¯Çä¡ª
BANILA CO¡Ê¥Ð¥Ë¥é¥³¡Ë¤Ï¡¢È©¤Ë¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö¥·¥ë¥¡¼¥°¥í¥¦¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿¡¼¡×¤ò2025Ç¯10·îÃæ½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¡¦¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á¤Ë¤Æ½ç¼¡Àè¹ÔÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£¤¦¤ë¥Ä¥ä¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿¡¼
º£²ó¤Î¿·ºî¤Ï¡¢È©¥È¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ¡ºÙ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥«¥é¡¼¸÷ºÌ¤¬ÆÃÄ§¡£¤ä¤µ¤·¤¯¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¤¦¤ë¥Ä¥ä¤ò±é½Ð¤·¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ä¥Á¡¼¥¯¡¢¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥â¥Î¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
BANILA CO¡Ê¥Ð¥Ë¥é¥³¡Ë¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ð¥Ë¥é¥³ ¥·¥ë¥¡¼¥°¥í¥¦¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿¡¼¡ÊÁ´5¿§¡Ë²Á³Ê¡§1,790±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡Àè¹ÔÈ¯Çä¡Ê¥í¥Õ¥È¡¦¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á¡Ë
¡ã¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡äPK01 ¥Ô¥ó¥¯¥¯¥é¥¦¥É - Â¿ºÌ¤Ê¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ô¥ó¥¯¡Ê¥Ö¥ë¥Ù¤ª¤¹¤¹¤á¡ËPK02 ¥í¡¼¥º¥Ø¥¤¥í¡¼ - ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥í¡¼¥º¡Ê¥¤¥¨¥Ù¤ª¤¹¤¹¤á¡ËBE01 ¥Á¥å¥Á¥å - ¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç½é¡¹¤·¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¡Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥È¡¼¥ó¡ËPP01 ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¹ - ¿ÀÈëÅª¤Ê¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡Ê¥Ö¥ë¥Ù¤ª¤¹¤¹¤á¡ËWH01 ¥Õ¥í¡¼¥º¥ó - ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ê¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥È¡¼¥ó¡Ë