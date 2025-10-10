ºäËÜÅßÈþ¡¢ºÂÄ¹¸ø±é³«Ëë¡ÖÅÓÃæ¤ÇÂ©ÀÚ¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¡×
±é²Î²Î¼êºäËÜÅßÈþ¡Ê58¡Ë¤¬10Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¡ÖºäËÜÅßÈþÆÃÊÌ¸ø±é¡×¤Î½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸ø±é¤ÏÂè1Éô¤¬ÉñÂæ¡ÖÊÛÅ·¤ª½ÕÁûÆ°µ¡×¤Ç¡¢ºäËÜ¤¬ÌÀ¼£»þÂå¤Î´¤ÈÇ²°¤ª½Õ¤ò±é¤¸¤ë¡£
Âè2Éô¡ÖºäËÜÅßÈþPremium Stage2025¡ÁåºÍåÀ±¤¿¤Á¤Î¤¦¤¿¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢Âè1Éô¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢°ìÏ©¿¿µ±¡¢Ì´ºé¤Í¤Í¡¢ÃÝÆâÕò¿Í¡¢ÁêÅç°ìÇ·¡¢ÃæÂ¼Çß¿ý¤é¹ë²Ú¶¦±é¼Ô¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£ºäËÜ¤Î¡Ö¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¡Ö¤¢¤Ð¤ìÂÀ¸Ý¡×¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖÏ²²Öº²¡×¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Çß¿ý¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¢ÁêÅç¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«±éÁÕ¤ÇºäËÜ¤¬²Î¤¦»ê¹â¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ºäËÜ¤È°ìÏ©¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ä°ìÏ©¡¢Ì´ºé¡¢ÃÝÆâ¤Ë¤è¤ë¼î¶Ì¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¿´¤È¤¤á¤¯¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºäËÜ¤Ï¡Ö½éÆü¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¡¢¤ª¼Çµï¤È²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¤ò¥É¥¥É¥¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤¤Çï¼ê¤òÎÏ¤Ë¡¢31Æü¤ÎÀé½©³Ú¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÅÓÃæ¤ÇÂ©ÀÚ¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤¿±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼5Ç¯ÌÜ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ð¤Î¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç½é¤á¤ÆºÂÄ¹¸ø±é¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤Æ·îÆü¤¬Î®¤ì¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¸ø±é¤Ï31Æü¤Þ¤Ç¡£