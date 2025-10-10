¥Ç¥Ó¥å¡¼16Ç¯¤ÎIMALU¡ÖÎ¾¿Æ¤¬¤¹¤´¤¤¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ì¤¿¡×Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤êÅÇÏª
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎIMALU¡Ê36¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼16Ç¯¤È¤¤¤¦IMALU¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤ËÎ¾¿Æ¤ÎÌ¾Á°¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢2ºÐ¤Î¤³¤í¤ËÎ¥º§¤ò¤·¤¿ÉãÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤ÈÊìÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê68¡Ë¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤³¤Î»Å»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£¤¤¤¿¤À¤¯»Å»ö¤È¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤¬Á´Á³¤³¤¦¹ç¤ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡£1Æü¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈºÇ½é¤Î»þÀ¸¤¤Æ¤Æ¡Ä¡£»ä¡Ä¡¢»ä¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡¡Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£²¿¤«¡¢·ë²Ì»Ä¤µ¤Ê¤¤ã¡¢»Ä¤µ¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÅö»þ¡¢19ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¡Ä¤Í¤Ã¡©¡¡Î¾¿Æ¤¬¤¹¤´¤¤¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤ËÌõ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¤¤¤Ê¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢»Å»ö¤ÇÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤ã¡¢²¿¤«·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢20Âå¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ªµÙ¤ß¤¬¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¤ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Äº¤¤¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ä¤ª»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÙ¤ß¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿±âÈþÂçÅç¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Äº£¤ÏËÜÅö¤Ë¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£