»¨²ß¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä²ñ¡ÖZakka¤¿¤¤¤à¡×11Æü¤«¤é¶âÂô¤Ç³«ºÅ 103Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¸
11Æü¤«¤é»¨²ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¯¥é¥Õ¥Èºî²È¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ëÅ¸¼¨ÈÎÇä²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£3Ï¢µÙ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë»¨²ßÁª¤Ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ç12²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÁí¹ç»¨²ß¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖZakka¡Ê¤¶¤Ã¤«¡Ë¤¿¤¤¤à¡×
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é»¨²ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¯¥é¥Õ¥Èºî²È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë10Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤à103¤ÎÅ¹¤¬¥Ö¡¼¥¹¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÍÎÉþ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤ÉÄêÈÖ¤â¤Î¤«¤é¼êºî¤ê¤Î»¨²ß¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
´ôÉì¸©¤«¤é½ÐÅ¹¤¹¤ë925¡ÆsCOUNTRY¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¼êÆþ¤ì¤ä²Ã¹©¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿¢Êª¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶âÂô»Ô¤ÎJiJi¹©Ë¼¤Ç¤Ï¡¢»Ö²ìÄ®¤Î³¤´ß¤ËÎ®¤ìÃå¤¤¤¿Î®ÌÚ¤ä¡¢ÌÚ¤Î¼Â¤Ê¤É¤ò²Ã¹©¤·¤Æºî¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÃÖÊª¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏµÜºê¸©¤«¤é½ÐÅ¹¤Îtime¡Ü¡£
¤½¤Î¾ì¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤ÎÏÓ»þ·×¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
time¡Ü¡¦°æ¥Î¾å±ûÎ¤±É¤µ¤ó¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÊ¸»úÈ×¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤Þ¤ÇÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤´²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤ó¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡×
¡ÖZakka¤¿¤¤¤à¡×¤Ï¡¢¶âÂô»Ô¤Î¸©»º¶ÈÅ¸¼¨´Û3¹æ´Û¤Ç11Æü¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ´ü´ÖÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£