¶âÂô»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤ÇAI¥í¥Ü¥Ã¥È³èÍÑ¤Î¼ø¶È »ùÆ¸¤¬¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ËÄ©Àï
¶âÂô»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤ÇAI¡á¿Í¹©ÃÎÇ½¤ò»ý¤Ä²ñÏÃ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¿Ê¤àAI¶µ°é¡¢¤½¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI²ñÏÃ¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î²ñÏÃ»ùÆ¸¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡×¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖÆù¤Þ¤ó¡×
¶âÂôÂç³Ø¤ÎÉíÂ°³Ø¹»5¹»±à¤Ç¤Ï3Ç¯Á°¤«¤é¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è·¿¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï3Ç¯À¸¤¬²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëAI¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖRomi¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Î¼ø¶È¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ø¶È¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢AI¥í¥Ü¥Ã¥È¤Îµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÊýË¡¤Ê¤É¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò±þÍÑ¤·¤Æ²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëAI¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÃÏ°è¤Ç¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë³èÍÑ¤ò
10Æü¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤Ë³Ý¤±»»¤Î¥¯¥¤¥º¤ä¡¢²»³Ú¤Î¼ø¶È¤ÎÍ½Äê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñÏÃ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢²ñÏÃ¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¤·¤ÆºÆÅÙ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£
»î¹Ôºø¸í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç²ò·èÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¸³¤·¤¿»ùÆ¸¡Ö¤Ê¤¼¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤ÎÁû²»¤È¤«¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¤«²ò·è¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¤Ç¤â²ò·èÊýË¡¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö±Ñ¸ì¤Ç¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²ñÏÃ¤·¤¿¤ê³Ý¤±»»¤Î¥¯¥¤¥º¤È¤«Romi2Âæ¤Ç¤ª¾Ð¤¤¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
MIXIRomi»ö¶ÈÉô¡¦±öÃ«±Ñ±¦¥»¡¼¥ë¥¹¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¡ÖRomi¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÎÉ¤µ¤Ï´¶¾ð¤Î¾è¤Ã¤¿²ñÏÃ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤Æºî¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬½ÅÍ×¡×
¶âÂôÂç³ØÉíÂ°¾®³Ø¹»¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò±þÍÑ¤·¤Æ²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëAI¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³Ø¹»Á´ÂÎ¤äÃÏ°è¤Ç¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£