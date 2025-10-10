¶âÂô¡¦¹áÎÓË·ÂçÏÂ¤Ç¡Ö½©¤ÎÂçËÌ³¤Æ»Å¸¡×Âè2ÃÆ¤¬³«Ëë ´õ¾¯¤Ê¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ä³¤Á¯Ð§¤Ë¹ÔÎó
³¤Á¯¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎËÌ³¤Æ»¥°¥ë¥á¤ò½¸¤á¤¿¿Íµ¤¤ÎÊª»ºÅ¸¤¬º£¡¢¶âÂô¤Î¹áÎÓË·ÂçÏÂ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Æü¤«¤éÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌî¹ÉÇµ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¤¤ç¤¦¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿½©¤ÎÂçËÌ³¤Æ»Å¸Âè2ÃÆ¡ª¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÅ¹¤ÎÌ¾Êª¥°¥ë¥á¤òµá¤á¤ÆÄ¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¡Ö½©¤ÎÂçËÌ³¤Æ»Å¸¡×¡£
10Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤«¤é26¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢½é½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ë6¤Ä¤ÎÅ¹¤ò´Þ¤à47¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£
ÂçÌî¹ÉÇµ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡ÖËÌ³¤Æ»¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÀäÂÐ¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤¬¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡ª¤Þ¤º»ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌÎ¦½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÆüÇµ½Ð¿©ÉÊ¹©¶È¤ÎËÌ³¤Æ»»ÎÊÌ»º¥µ¥Õ¥©¡¼¥¯¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤Ç¤¹¡×
¥µ¥Õ¥©¡¼¥¯¼ï¤È¤Ï¿©ÆùÍÑ¤ÎÍÓ¤Ç¡¢ÀÖ¿È¤¬Â¿¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯½©¤Î¿·Êª¤Ç´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥µ¥Õ¥©¡¼¥¯¼ï¤ò¡¢¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤Ç»î¿©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÌî¹ÉÇµ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¤¹¤´¤¯¤ªÆù´Å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¡¢¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯¤·¶ì¼ê°Õ¼±¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³½¤ß¤â¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×
ÆüÇµ½Ð¿©ÉÊ¹©¶È¡¦ÀéÍÕ°ìµª¼ÒÄ¹¡Ö»ÎÊÌ¤Î¥µ¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢Æ»Ì±¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¤¡¢¡ÊÎ®ÄÌ¤Ë¡Ë½Ð²ó¤é¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÆù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×ËÌ³¤Æ»»º¤Î²Öºé¥¬¥Ë¤È¡¢ËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÎÌ£Èæ¤Ù¤¬¤Ç¤¤ëìÔÂô¤ÊÊÛÅö¤â¡ª
³¤Á¯Ð§¤â³°¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
º£°æ¾¦Å¹¤Î¡ÖËÌ¤Î¹¬ÊÛÅö¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Î²Öºé¥¬¥Ë¤È¡¢ËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÎÌ£Èæ¤Ù¤¬¤Ç¤¤ëìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥¿¥Æ¤ä¥¤¥¯¥é¤Ê¤É6¼ïÎà¤Î¶ñºà¤¬°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÀ¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÌî¹ÉÇµ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¿È¤ÎÃÆÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç»¸ü¤Ç¤¹¡£³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¥«¥Ë¤Î»ÝÌ£¤¬¤¸¤å¤ï¡¼¤Ã¤È¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¤Î¡Ö·ª¤È¥Ï¥¹¥«¥Ã¥×¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥¿¥ë¥È¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Î¥Ï¥¹¥«¥Ã¥×¤ò¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤µ¤é¤Ë·ª¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÀÇ»¸ü¤Ç¾åÉÊ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£ÂçÏÂ¸ÂÄê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©¤ÎÂçËÌ³¤Æ»Å¸¤Ï10·î16Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£