3²ó´°Á´Åêµå¤Ë¡Ö¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¡× ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º´ÆÆÄ¤âº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤òÀä»¿¡Ö¾¯¤··¿ÇË¤ê¤Êµ¯ÍÑ¡£ËÜÅö¤Ë¸«»ö¤À¡×
º´¡¹ÌÚ¤Î°µ´¬Åêµå¤ËÅ¨¾¤âÓ¹¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡ÆüËÜ¿Í¥ë¡¼¥¡¼¤Î²÷Åê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î9Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë8²ó¤«¤éµß±çÅÐÈÄ¡£3²ó36µå¤òÅê¤²¡¢Ìµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢2»°¿¶Ìµ»Í»àµå¤ËÍÞ¤¨¤ë²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·×5²ó1/3¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¤È¹¥Ä´¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢º²¤Î´°Á´Åêµå¡ª ¶¯ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿¶õ¿¶¤ê¥·¡¼¥ó
¡¡Ãæ¤Ç¤âµß±çÅ¾¸þ¸å½é¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¸Ù¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤Þ¤º8²óÀèÆ¬¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ò¤ï¤º¤«2µå¤Ç±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥¢¥ì¥¯¡¦¥Ü¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÇÀþ¤ËÁö¼Ô¤µ¤¨µö¤µ¤Ê¤¤¡£±äÄ¹10²ó¤â»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥í¥¦¥¥³¡¼¥ë¡×¤¬¤³¤À¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤òÎ¨¤¤¤ë¥í¥Ö¡¦¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodger Blue¡Ù¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤òÀä»¿¡£¡ÖÆÃ¤Ë¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÀèÈ¯¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Åêµå²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤··¿ÇË¤ê¤Êµ¯ÍÑ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¸«»ö¤À¡¢¼Â¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹âÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²ñ¸«Æâ¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÈæ³ÓÉÔ²ÄÇ½¤À¡£¤¿¤ÀÁ´¤Æ¤¬ºÇ°¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÁ´À¤³¦¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£ÎÉ¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È²óÅú¡£¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼ºË¾¤¹¤ë¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÄÌ»»3¾¡1ÇÔ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£º£¸å¤âº´¡¹ÌÚ¤ÎÂ¸ºß¤¬¾¡Íø¤Ø¤Î½ÅÍ×¤Ê¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]