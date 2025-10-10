WRC³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¤¬¡È°ÛÎã¤ÎÅ¾¿È¡É¡¡¥é¥ê¡¼°úÂà¢ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é»²Àï¡¡F1¤Ø¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤Ø
¥í¥Ð¥ó¥Ú¥é¤Ï¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ë¿Ê¤à(C)Getty Images
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥È¥è¥¿¥¬¥º¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡ÊTGR¡Ë¤Ï10·î9Æü¡¢¥È¥è¥¿¤Ç2ÅÙÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊWRC¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿25ºÐ¤Î¥«¥Ã¥ì¡¦¥í¥Ð¥ó¥Ú¥é¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¥é¥ê¡¼¤«¤é°úÂà¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥ì¡¼¥¹¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Íèµ¨¤ÏTGR¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÆÀ¤ÆÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë¤ÏF1¤Ø¿Ê¤à¥ë¡¼¥È¤òÌÏº÷¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥í¡¼¥½¥ó¤ÏÌµËÅ¤À¤Ã¤¿¡©¡¡³ÑÅÄ¤È¤ÎÀÜ¿¨¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡F1½Ð¿È¤Î¥¥ß¡¦¥é¥¤¥³¥Í¥ó¤ä¥Ø¥¤¥¡¦¥³¥Ð¥é¥¤¥Í¥ó¤é¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËWRC¤Ë»²Àï¤·¤¿Îã¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢µÕ¤ËWRC²¦¼Ô¤¬F1¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¡£WRC¤Î¥¿¥¤¥È¥ë·Ð¸³¼Ô¤¬¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥ì¡¼¥¹¤ØÄ©¤ó¤ÀÎã¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ä¥ë¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤Ø¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¥ó¥Ú¥é¤Ï2017Ç¯¤ËWRC¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£20Ç¯¤Ë¥È¥è¥¿¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢22¡¢23Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥é¥ê¡¼°Ê³°¤Î¶½Ì£¤òÊú¤¡¢ÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¥É¥ê¥Õ¥È¶¥µ»¤Ø¤â»²Àï¡£23Ç¯5·î¤Ë¤Ï¥¨¥Ó¥¹¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡¦¥É¥ê¥Õ¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÂè2Àï¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È»²Àï¤·¡¢¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¥ó¥Ú¥é¤Ï¡Öº£²ó¤Î·èÃÇ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥é¥ê¡¼¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æñ¤·¤¤·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡¤ÎÌ´¤äÄ©Àï¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ÎºÇ½é¤«¤éTGR¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ç¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Ë¤âÁª¼ê°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ê¬ÌîÊÌ¤Ë¤¤á¤¬ºÙ¤«¤¯¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥ì¡¼¥¹½Ð¿È¤Î¾¡ÅÄµ®¸µ¤â¥é¥ê¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤ò·Ð¤ÆWRC¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¥È¥è¥¿¤ÏF1¤Î¥Ï¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Èµ»½ÑÄó·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥è¥¿·ÏÁª¼ê¤Î¼õ¤±»®¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¥í¥Ð¥ó¥Ú¥é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«º£¸å¤Î»²Àï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Î¤ÏÁêÅö¤Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤âWRC¤Ë¥Õ¥ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ä¤ê3Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥È¥è¥¿¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ª¥¸¥¨¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢¥¨¥ë¥Õ¥£¥ó¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤ÈÂçÀÜÀï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Î3ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ²ÚÎï¤ÊÂçÅ¾¿È¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]