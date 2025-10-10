¡ÈËÜÎÝ°Á÷µå¡É¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤ËÃÏ¸µµ¼Ô¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¸·¤·¤¤ÈãÈ½¡¢Æ±¾ð¤ÎÀ¼¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤ºÇ°¤ÎÈ½ÃÇ¤Î°ì¤Ä¤À¡×¡Ö°Ì´¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×
Á÷µå¥ß¥¹¤·¤¿¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤Ï¤¬¤Ã¤¯¤ê¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿(C)Getty Images
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë·àÅª¤Ç»Ä¹ó¤Ê·ëËö¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î9Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ËÎ×¤ß¡¢±äÄ¹11²ó¤ÎËö¡¢1-2¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£ÄÌ»»1¾¡3ÇÔ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¤½¤Î¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊËëÀÚ¤ì¤Ë¤Ï¡¢SNS¾å¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¿ËÞ¤ÊÅê¼ê¥´¥í¤ÇÄËº¨¤Î¥ß¥¹¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º±¦ÏÓ¤Î°Á÷µå¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡ºÇ¸å¤ËÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î5ÈÖ¼ê¥ª¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤À¡£11²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢8ÈÖ¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ø¤Î»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢Â³¤¯9ÈÖ¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤ÎÅê¥´¥í¤òËÜÎÝ¤Ø°Á÷µå¡Ä¡£¤Þ¤µ¤«¤Î·Á¤Ç»àÆ®¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÎ¾É¨¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡¢SNS¾å¤ÇÅÜ¤ê¡¢Æ±¾ð¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£ÃÏ¸µ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOn Pattison¡Ù¤ÇÊÔ½¸ÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥£¥à¡¦¥±¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¡£½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºÇ°¤ÎÈ½ÃÇ¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤È¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤Î¼ººö¤Ø¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÈÖ¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥²¥ë¥Öµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö·ãÆ®¤ÎËö¤Ë¤³¤ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¡£¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤ÎÅê¹Æ¡£Æ±µåÃÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØPhillies Digest¡Ù¤Î¥ë¡¼¥¯¡¦¥¢¥ë¥«¥¤¥Ëµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö°Ì´¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡£»î¹ç¸å¡¢Êá¼êJ.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤¬Èà¤Î¤â¤È¤Ø¶î¤±´ó¤ë¡×¤È¥Ù¥ó¥Á¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¿±¿¤òÊ¬¤±¤ë¡£ÂçÉñÂæ¤ÇÄË´¶¤·¤¿¤³¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤Ï¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¸å¤ÎÂç¤¤Ê¶µ·±¤È¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]