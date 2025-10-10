¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù²«¿§¤¤¥ë¥«¥ê¥ª¤ÈºÆÀï¤Ø¡ª¥Þ¥è¥Í¡¼¥º»Õ¾¢¤¬¸½¤ì¤ë¡¡Âè113ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ê¸ø¼°Î¬¾Î¡§¥¢¥Ë¥Ý¥±¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï Ëè½µ¶âÍË ¸å6¡§55¡Á¡ËÂè113ÏÃ¡Ö¥¦¥ë¥È ¡½¡½ºÇ¶¯¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û·¯¤â¥á¥¬¥·¥ó¥«»È¤¨¤ë¤Î¡ª¡©¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¿·¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡17ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè113ÏÃ¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥Ö¥é¥¹¥È¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä²«¿§¤¤¥ë¥«¥ê¥ª¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥í¥¤¤È¥¦¥ë¥È¡£¥ë¥«¥ê¥ª¤È¤ÎºÆÀï¤ËÄ©¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º»Õ¾¢¤¬¸½¤ì¤ë¡£Èà¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥¤¤È¥¦¥ë¥È¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥Ð¥È¥ë¡ª¤·¤«¤·¥¦¥ë¥È¤Ï¥ä¥ß¥é¥ß¤ÈÂ©¤¬¹ç¤ï¤º¶ìÀï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£¥á¥¬¥µ¥¤¥¥ç¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÁ°ÅÓÂ¿Æñ¡½¡ª¡©
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥á¥¬ÆÃÊÌÊÔ¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡§¥á¥¬¥·¥ó¥«¡×¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢31Æü¤è¤ê¿·¾Ï¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥²¥¤¥ó¡×ÊÔ¤¬ÊüÁ÷¡£¸ø³«Ãæ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È ¥¼¥í¤ÎÈëÊõ¡Ù¡Ö¸åÊÔ¡¦Íõ¤Î±ßÈ×¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ö¥ë¥Ù¥ê¡¼¥°»ÍÅ·²¦¤Î¥¿¥í¡¢¥«¥¥Ä¥Ð¥¿¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡±ÇÁüÆâ¤Ë¤Ï¡¢½¤¹Ô¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼³Ø±à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤Î»Ñ¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¥·¥¢¥Î¹»Ä¹¤ä¡¢ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥í¡¢¥«¥¥Ä¥Ð¥¿¤Î»Ñ¤â¡£¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼³Ø±à¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥Ð¥È¥ë¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÊª¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè113ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ú²èÁü¡Û·¯¤â¥á¥¬¥·¥ó¥«»È¤¨¤ë¤Î¡ª¡©¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¿·¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥á¥¬ÆÃÊÌÊÔ¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡§¥á¥¬¥·¥ó¥«¡×¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢31Æü¤è¤ê¿·¾Ï¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥²¥¤¥ó¡×ÊÔ¤¬ÊüÁ÷¡£¸ø³«Ãæ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È ¥¼¥í¤ÎÈëÊõ¡Ù¡Ö¸åÊÔ¡¦Íõ¤Î±ßÈ×¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ö¥ë¥Ù¥ê¡¼¥°»ÍÅ·²¦¤Î¥¿¥í¡¢¥«¥¥Ä¥Ð¥¿¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ë¡£
