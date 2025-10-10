µë¿©¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Ã¤Ä¥Ï¥¤¡ª¡×40¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¥¤¥ï¥·¤Ø¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦¤«¤ï¤Á¤ã¤óºî¤Î²Î¤âÈ¯É½
10·î4Æü¤¬¡Ö¥¤¥ï¥·¤ÎÆü¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥ï¥·¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥§¥¹¤ÎÍÍ»Ò
1¡Ê¤¤¡Ë0¡Ê¤ï¡Ë4¡Ê¤·¡Ë¤Ç¡¢¥¤¥ï¥·¤ÎÆü¡£1985Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¥¤¥ï¥·¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìÍÎ¥Ê¥Ã¥Ä¿©ÉÊ¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤ª¤ä¤Ä¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Ã¤Ä¥Ï¥¤¡ª¡×¤À¡£
¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿Ã¦»é¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¹ñ»º¤Î¥«¥¿¥¯¥Á¥¤¥ï¥·¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿´Å¿É¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Îà·ò¹¯¤ª¤ä¤Äá¡£³Ø¹»µë¿©¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È²û¤«¤·¤àÆÉ¼Ô¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¤¥ï¥·¤ÎÆü¡×¤È¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Ã¤Ä¥Ï¥¤¡ª¡×¡¢2¤Ä¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤ò½Ë¤¦¡Ö¥¤¥ï¥·¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥§¥¹¡×¤¬¡¢25Ç¯10·î4Æü¤Ë¿À¸Í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤«¤Ê¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë
4Æü¤Î¿À¸Í¤Ï¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥¤¥ï¥·¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï²ñ¾ì¤ò²°Æâ¤Ë°Ü¤·¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤À¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡£
¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó ¤«¤ï¤Á¤ã¤ó¡×¤µ¤ó¤À¡£
¥¤¥é¥¹¥È¤ä²»³Ú¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ëµû¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ò¡Ö¥ª¥â¥í¤¯¡×ÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¼Ô¡£
¡Ö¤«¤ï¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸Æ¤Ó¤³¤Þ¤ì¤¿¸å¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£
Â³¤¤¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤«¤ï¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó½ÐÂê¤Î¥¯¥¤¥º¥·¥ç¡¼¤â¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¯¥¤¥º¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¥¤¥ï¥·¤ä³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ã¤»¤¤¤Ë¼ê¤ò¤¢¤²¤ÆÅú¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÂç¿Í¤âÀå¤ò´¬¤¯¤Û¤É¤ÎÃÎ¼±¤òÈäÏª¤¹¤ë»Ò¤â¡£
¾Íè¡¢¤³¤Î»ÒÃ£¤ÎÃæ¤«¤é¿·¤¿¤Êà³¤¤Î¥×¥íáàµû¤Î¥×¥íá¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¤¥ï¥·¤Ï¤É¤Ã¤Á¤ò¸þ¤¤¤Æ±Ë¤°¡©
¡Ö¥¤¥ï¥·¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ï¥·¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Ã¤ÄHigh!?¼å¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼?¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¤«¤ï¤Á¤ã¤ó¡Ë¤ÎMV¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
MV¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Ã¤Ä¥Ï¥¤¡ª¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤¤Ä³¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÉÕ¤±¤¿²«¿§¤¤¾®µû¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Ã¤Ä¤¯¤ó¡×¤È°ì½ï¤Ë¡¢²«¿§¤¤¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Ã¤Ä¤¯¤ó¤Ê¤ê¤¤êT¥·¥ã¥Ä¡×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬·Ú²÷¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£
¡Ö¥Ï¥¤¡ª ¥Ï¥¤¡ª¡×¤È¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ê¤À¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë£±¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ï¥·¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¤Ï¶õÍó¤¢¤ê¤Î²Î»ì¥«¡¼¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢»²²Ã¤·¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¿¿·õ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£¤³¤Î²Î¤Î²Î»ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö´ðËÜ±¦¸þ¤¤Ë±Ë¤°¤Ã¤¹¢ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥«¥¿¥¯¥Á¥¤¥ï¥·¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÆ¬¤Ë¹ï¤ß¤³¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤È¤³¤í¤Ç......¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥¤¥ï¥·¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥§¥¹¡×¤Ê¤Î¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢±«¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾®µû¤Î¤æ¤ê¤«¤´¤È¤Ê¤ëÁô¾ì¡Ê¤â¤Ð¡Ë¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë±è´ß¤Î³¤Äì¤ËÍµ¡ÈîÎÁ¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡Ö»ÜÈî¡×¤ò¸«³Ø¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
º£²ó¤Ï¡Ö»ÜÈî¡×¤Î¼Â»Ü¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥¹ËÁÆ¬¤ËMC¤«¤é²òÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»ÜÈî¤Ï¸åÆü¡¢ÅìÍÎ¥Ê¥Ã¥Ä¿©ÉÊ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬µù»Õ¤È¶¦¤Ë¹Ô¤¦¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë»È¤¦ÈîÎÁÂÞ¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¹¤Î»²²Ã¼Ô¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»ÜÈî¤Ï¡¢¿åÃæ¤ä³¤ÄìÉÕ¶á¤Î±ÉÍÜÊ¬¤¬Áý¤ä¤·¡¢¥¤¥ï¥·¤Ê¤É¾®µû¤ÎÀ®Ä¹¤äÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿À¸Í¡¦¿ÜËá¤Ç¤ÏºòÇ¯¤«¤éÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¥Õ¥§¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤í¡¢¿ÜËá¤Î³¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©