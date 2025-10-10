「これ無加工なんだぜ」庄司智春、驚きの寝起きショット公開「老け加工じゃ無いんだぜ」「ミキティ最高だぜ」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは10月10日、自身のInstagramを更新。寝起きの顔の写真を公開し、心境を語りました。コメント欄には、共感の声も上がっています。
【写真】庄司智春の寝起きショット
コメント欄では、「朝はみんなこんな感じかも」「感謝の心で溢れてる庄司さん優しくて素敵です」「その老いこそ愛おしいと言ってるミキティ最高だぜ」「自分も受け入れます」と共感の声が寄せられています。
自身の顔に驚愕庄司さんは「これ無加工なんだぜ。アプリで老け加工じゃ無いんだぜ」と1枚の写真を投稿しています。寝起きの自撮りショットと思われ、自身の顔に驚いている様子です。続けて家族に向けて、「この顔を毎朝受け入れてくれてるミキティありがとう。子供たちありがとう」と感謝の気持ちを伝えました。
『ミキティダイニング』レギュラー化庄司さんの妻でタレントの藤本美貴さんと、夫婦でMCを務める料理番組『ミキティダイニング』（フジテレビ系）が、10月よりレギュラー化しています。毎週土曜日11時から放送で、豪華ゲストと共に簡単絶品レシピを紹介しています。
(文:勝野 里砂)