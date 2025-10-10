Æîµþ¾û¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤¢¤ì¡©¤Ê¤¤¡×Ž¥Ž¥Ž¥»åµûÀî»Ô¤Ç¸¼ÊÆ60kg¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¡Ú¿·³ã¡Û
¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢»åµûÀî»Ô¤Ç¸¼ÊÆ60kg¤¬Åð¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ¤¬Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ
¡Ö¤³¤³¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É14ÂÞÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìÈÖ¾å¤Î2ÂÞ¤¬¤¢¤ì¡©¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»åµûÀî»Ô¤Ç60ÂåÃËÀ¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÁÒ¸ËÆâ¤ÎÊÝÎä¸Ë¤«¤é30kgÆþ¤ê¤Î¥³¥áÂÞ2ÂÞ(»þ²Á¹ç·×Ìó3Ëü2000±ßÁêÅö)¤¬Åð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢10·î2Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¤Ë14ÂÞ¤Î¥³¥áÂÞ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢10Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í12ÂÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤Èï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ
¡ÖÊÝÎä¸Ë¤Ï¤³¤³¤ËÆîµþ¾û¡¢¥«¥Ã¥¿ー¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Ê¢¤ÏÎ©¤Ä¤±¤ÉÅð¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ÏÄü¤á¤ë¤è¤ê¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¡×
·Ù»¡¤Ï¡¢ÇÀºîÊª¤òÊÝ´É¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¸°¤Î»Ü¾û¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ
