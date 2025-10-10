¡Ú»³¸ýÅ·µ¤ Í¼´©10/10¡ÛÂæÉ÷23¹æ¤ÎÀÜ¶á! ºÇ¿·¾ðÊó¤Î¤³¤Þ¤á¤Ê³ÎÇ§¤ò Ï¢µÙÃæ »³¸ý¸©¤Ï¾ø¤·½ë¤µ¤ËÍ×Ãí°Õ
¡üÂæÉ÷23¹æ¤Ï¤¢¤¹11Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ²Æì¡¢±âÈþÊýÌÌ¤ØÀÜ¶á¡£¤½¤Î¸å¡¢¶å½£¤ä»Í¹ñ¤ÎÆî¤ò¿Ê¤à¸«ÄÌ¤·
¡üÏ¢µÙÃæ¡¢¶å½£ÊýÌÌ¤Ø¹Ô¤¯Êý¤Û¤É±«É÷¤ËÍ×Ãí°Õ¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Î¤³¤Þ¤á¤Ê³ÎÇ§¤ò
¡ü¸©Æâ¤ÏÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¤¡£ÆüÃæ¤Î¾ø¤·½ë¤µ¤ËÃí°Õ
¸½ºß¡¢ÂæÉ÷23¹æ¤ÏÈ¯Ã£¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂçÅìÅçÉÕ¶á¤òËÌ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹11Æü(ÅÚ)¤«¤é3Ï¢µÙ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±ó½Ð¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ïº£¸å¤ÎÂæÉ÷¤ÎÆ°¸þ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¡¢¤¢¤¹11Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ²Æì¡¢±âÈþÊýÌÌ¤ØÀÜ¶á¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿ÊÏ©¤òÅì¤è¤ê¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¶å½£¤ä»Í¹ñ¤ÎÆî¤µ¤é¤ËËÜ½£¤ÎÆî¤ò¿Ê¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷¤ÎËÌ¾å¤ËÈ¼¤¤¡¢¤¢¤¹11Æü(ÅÚ)¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ12Æü(Æü)¤È²Æì¡¢±âÈþÊýÌÌ¤«¤é¶å½£¤ÎÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢±«É÷¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿13Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤ÆÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹11Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ï¡¢¶å½£ÊýÌÌ¤Ø¹Ô¤¯Êý¤Û¤É±«É÷¤ËÍ×Ãí°Õ¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Î¤³¤Þ¤á¤Ê³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸©Æâ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¯Å·µ¤¤ÎÊø¤ì¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ïµ¤²¹¤Ë¸½¤ì¤Þ¤¹¡£3Ï¢µÙ¤Ï¾ø¤·½ë¤µ¤¬Éü³è¤·¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ï3Ï¢µÙÃæ¡¢ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¿¿²ÆÆü¤Î¤È¤³¤í¤â¡£
¤µ¤é¤ËÂæÉ÷¤¬±¿¤ó¤Ç¤¯¤ëÆîÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¾¯¡¹¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±Ãæ¤Ï¡¢¤Þ¤À¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¹11Æü(ÅÚ)¤ÏÄ«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤¯¡¢ÆüÃæ¤È¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ìë¤â¿ÈÂÎ¤òÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å·µ¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ12Æü(Æü)¤òÃæ¿´¤Ë±À¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³µ¤Í²º¤ä¤«¤Ê¶õÌÏÍÍ¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÆüÃæ¤Î¾ø¤·½ë¤µ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢3Ï¢µÙ¤â·ò¹¯Âè°ì¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡£
¤¢¤¹11Æü(ÅÚ)¤Ï¸á¸å¤Û¤É±À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ï³µ¤ÍÀ²¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿º£Ä«¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤¹11Æü(ÅÚ)¤âÄ«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30ÅÙ¤ËÆÏ¤¯´À¤Ð¤à½ë¤µ¡£°ú¤Â³¤1Æü¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÉþÁõ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Ä´Àá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3Ï¢µÙ¸åÈ¾¤â¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤¬30ÅÙ¤ËÃ£¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Î¾ø¤·½ë¤µ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÌýÃÇ¤»¤º¡¢¿åÊ¬Êäµë¤òÅ°Äì¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Íè½µ¤Ï»þÀÞ¸ü¤¤±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢À²¤ì¤¿¤ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¡¢Å·µ¤¤Ï¾®¹ï¤ß¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡ÊKRY»³¸ýÊüÁ÷ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î ½©»³¹¬µ±¡Ë