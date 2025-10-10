ÉÔÅ¬ÀÚ²ñ·×¡¢25²¯±ß¡¡¥¬¥¹Âç¼ê¥¨¥¢¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼
¡¡»º¶È¥¬¥¹Âç¼ê¤Î¥¨¥¢¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ï10Æü¡¢²áµî¤Î·è»»¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²ñ·×½èÍý¤¬¤¢¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¼ÒÆâÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î±Æ¶Á³Û¤¬Ìó25²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤é¤Ç¹½À®¤¹¤ëÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îà»÷»ö°Æ¤ÎÍÌµ¤ä¸¶°øµæÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡º£Ç¯7·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¼«¼çÅÀ¸¡¤Ç¡¢»Ò²ñ¼Ò¤ÎÆüËÜ¥Ø¥ê¥¦¥à¡ÊÀîºê»Ô¡Ë¤Ç19²¯±ß¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê½èÍý¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¢¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Î¥×¥é¥ó¥È¥¬¥¹Éô¤äÊÌ¤Î»Ò²ñ¼Ò2¼Ò¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÉÔÀµ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¢¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ²ñ·×¤Î¾ÜºÙ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·îÃæ´ÖÏ¢·ë·è»»¤ÎÈ¯É½¤ò±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£