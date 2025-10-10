¼ç±é¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤ë...¡ª¿·ºî±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¿¤È¤¨¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤äÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÅÍ¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤♡
Talk about new film
¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¸ì¤ë¿·ºî±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù
2007Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢±óÌîµ®¼ùÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëËÌÅÍ¤µ¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤ºîÉÊ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÅÍ¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ¤ÇÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
20Âå¤«¤é30Âå¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Î¸«Êý
¡Ö20Âå¤Îº¢¤«¤é·«¤êÊÖ¤·¸«¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤È¡¢30ºÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¼õ¤±¼è¤êÊý¤Ë°µÅÝÅª¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
½é¹æ»î¼Ì¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢±Ç²è¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢Åìµþ¤ÇÆ¯¤¯30ºÍ¤Ë¤Ê¤ëµ®¼ù¤Ë¤è¤ê¼«Ê¬¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¶¯¤¯¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ËÍ¤¬20Âå¤Îº¢¤Ë¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢µ®¼ù¤¬·Ð¸³¤¹¤ëÎø°¦¤Î»õ¤¬¤æ¤µ¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¤Ê¤«¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÎø°¦´¶¾ð¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯º®¤¶¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿20Âå¤Îº¢¤ÎËÍ¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¡¢¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤Î²ñÏÃ¤ä´Ö¤òÆÉ¤ß¤¢¤¦¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬¡¢¤è¤ê¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¡¢¤Ç¤âËµ¤«¤é¸«¤¿¤é¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤¯¤é¤¤¥¥ì¥¤¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¹â¹»À¸¡¢²ñ¼Ò°÷»þÂå¤È¡¢±óÌîµ®¼ù¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Î18Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£
¤½¤Î¼´¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤À¤«¤é¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¼Ì¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÌ£¤ò´ÆÆÄ¤Î±ü»³Í³Ç·¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨Â³¤±¡¢ËÍ¤Ë¤â¿¼¤¯Íý²ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦´ðÈ×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î°ã¤¤
¡Öµ®¼ù¤¬¤·¤Æ¤¤¿Îø°¦¤òËÍ¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î°ã¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ã¤¦¤·¡¢¤½¤Î³¹¤Ë¤Ï¤½¤Î³¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
µ®¼ù¤â¡¢¡Ê¼Ä¸¶¡ËÌÀÎ¤¤â¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê³¹¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤â¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤¿ÀÅ²¬¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸Ç¯Îá¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤Ë¤«¤¬°ã¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡¢¿¦¶È¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡£¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¿Ê¤àÊý¸þ¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¼«Ê¬¤ÎÂÎ´¶¤À¤È¡¢Åìµþ¤Ï¤Ê¤ó¤«Â®¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢¾®¤µ¤¯¤°¤ë¤°¤ë²ó¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¤Ç¤â¡¢ÀÅ²¬¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÀÎ¤Î¤¢¤½¤³¤Ç¤°¤ë¤°¤ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤¹¤´¤¯Àè¤Î¤Û¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ëÂ®ÅÙ¤Èµ÷Î¥¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ä¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ü¤ó¤ä¤êÂÚÎ±¤·¤Æ¤¤¤¿°ãÏÂ´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤Ã¤ÈÀ°Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù
10·î10ÆüÁ´¹ñ¸ø³«
Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÅ¾¹»À¸¤Î¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¤È¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤â¤Î¤Î¡¢Â´¶È¤ÈÆ±»þ¤ËÌÀÎ¤¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÃæ³Ø1Ç¯¤ÎÅß¡¢ºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¤ÏºÇ¸å¤ÎÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤¹¡£30ºÍ¤Ë¤Ê¤êÅìµþ¤ÇÆ¯¤¯µ®¼ù¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°ìÉô¤¬¤¢¤ÎÌóÂ«¤Î¤È¤¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡Ä¡Ä¡£
¾¾Â¼ËÌÅÍ
¤Þ¤Ä¤à¤é¡¦¤Û¤¯¤È¡ü1995Ç¯6·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡Ù¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£
2023Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¦ÏÃÂê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£10·î¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
»£±Æ¡¿TISCH¡ÊMARE¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ºä¾å¿¿°ì ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿À±Ìî²ÃÆà»Ò ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿ÄÚËÜ¿ð´õ Ê¸¡¿À¯Ç¯ÈþÂå»Ò