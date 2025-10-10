ÄËº¨¼ººö¤Ç¡ÈËº¤ì¤¬¤Á¤Ê»ö¼Â¡É¡Ö17-2¡×¡¡Å¨·³¥á¥Ç¥£¥¢¤â²ù¤ä¤àÂç¸í»»¡Ä¿¡¤¨¤ÌÇÔÀï¤ÎÍ×°ø
1¡Á4ÈÖ¤Î¾å°ÌÂÇÀþ¤¬´°Á´¤ËÄÀÌÛ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡ÄËº¨¤Î¼ººö¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ëý¤ÎÂÇÀþ¤¬ÄÀÌÛ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë1-2¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°Åê¼ê¤Î¼ººö¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤é¤ÎÉÔ¿¶¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨½ªÎ»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö6abc WPVI ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡×¤Î¸µ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥¹¥¯¥ô¥§¥ë¥¹¥¡¼»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬¥«¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤Î¤Ò¤É¤¤¥¨¥é¡¼¤ËÈóÆñ¤ÎÌ·Àè¤ò¸þ¤±¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÂÇÀþ¤ÏºÆ¤ÓÂè4Àï¤ÇÄÀÌÛ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¾å°Ì4¿ÍÂÇ¼Ô¡¢¥È¥ì¥¤¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥à¤Ï¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ17ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢0ÂÇÅÀ¡¢4»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï1ÈÖ¤Î¥¿¡¼¥Ê¡¼¤¬¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡¢2ÈÖ¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬ËÜÎÝÂÇ¡õÂÇÅÀ¤Î2´§¡¢MVP2²ó¤ò¸Ø¤ë¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤â27ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¶¯ÎÏÂÇÀþ¤¬Çä¤êÊª¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼2°Ì¡¢OPS¤âÆ±4°Ì¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï1¡Á4ÈÖ¤¬·×17ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã»´ü·èÀï¤Ç¤ÏÂÇÀþ¤¬¿åÊª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¶¯¤ß¤ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¾¡Íø¤¬±ó¤¯¤Î¤â»ö¼Â¡£¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤ÎÃ×Ì¿Åª¥¨¥é¡¼¤ÎÎ¢¤Ç¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¼çÎÏ¤¬ÄÀÌÛ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÇÔÂà¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë