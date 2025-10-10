¾¾´ÝÎ¼¸ã¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Ææ²ò¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¥á¥ó¥Ð¡¼ÌÀ¤«¤¹¡ÖÆÍÁ³Íè¤¿¤é¹øÈ´¤±¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤4¿Í¡×¤ÈÏÃÂê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/10¡ÛÆæ²ò¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾´ÝÎ¼¸ã¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ææ²ò¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤òË¬¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾´ÝÎ¼¸ã¤ÎÆæ²ò¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤òË¬¤ì¤¿¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë
Æ±Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¡¿5»þ25Ê¬¡Á8»þ14Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¡Ê¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¤ÎÀî¿¬Ï¡¡¢çÐÆá¾ë¾©¤È¾¾´Ý¤ÎÆæ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Àî¿¬¤âJO1¸ø¼°X¤Ç3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾´Ý¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç3¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤ò¸ø³«¡£¾¾´Ý¤¬°ÊÁ°¤«¤é¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀî¿¬¤ò¡Ö¤¦¤Á¤ÎÆæ²ò¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤¼¤ÒÍè¤Æ¡ª¡×¤ÈÍ¶¤¦¤È¡¢Àî¿¬¤Ï¡Ö¹Ô¤¯¡ªÍ§Ã£Ï¢¤ì¤Æ¤¯¡ª¡×¤È¾µÂú¡£¾¾´Ý¤Ï¡Ö¡Ø¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÊÃ¯¤¬Íè¤ë¤ó¤À¤í¡Ë¡×¤ÈÅöÆü¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¶¶¤ÈçÐÆá¾ë¡£Âç¶¶¤«¤é¡Ö¾¾´Ý¤¯¤ó¤É¤¦¤â¡ª¡×¡¢çÐÆá¾ë¤«¤é¤Ï¡ÖÍè¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì°§»¢¤µ¤ì¡¢¾¾´Ý¤Ï¡Ö¤¤¤ä¥á¥ó¥Ä¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤·¤«¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÃ¦½ÐÀ®¸ù¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://twitter.com/modelpress/status/1976560317258932233
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆÍÁ³Íè¤¿¤é¹øÈ´¤±¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤4¿Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¡×¡ÖÎ¢ÏÃÊ¹¤±¤Æ¹¬¤»¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾´ÝÎ¼¸ã¤ÎÆæ²ò¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤òË¬¤ì¤¿¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë
¢¡¾¾´ÝÎ¼¸ã¡¢Àî¿¬Ï¡¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¶Ã¤
Æ±Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¡¿5»þ25Ê¬¡Á8»þ14Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¡Ê¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¤ÎÀî¿¬Ï¡¡¢çÐÆá¾ë¾©¤È¾¾´Ý¤ÎÆæ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Àî¿¬¤âJO1¸ø¼°X¤Ç3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¶¶¤ÈçÐÆá¾ë¡£Âç¶¶¤«¤é¡Ö¾¾´Ý¤¯¤ó¤É¤¦¤â¡ª¡×¡¢çÐÆá¾ë¤«¤é¤Ï¡ÖÍè¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì°§»¢¤µ¤ì¡¢¾¾´Ý¤Ï¡Ö¤¤¤ä¥á¥ó¥Ä¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤·¤«¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÃ¦½ÐÀ®¸ù¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://twitter.com/modelpress/status/1976560317258932233
¢¡¾¾´ÝÎ¼¸ã¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆÍÁ³Íè¤¿¤é¹øÈ´¤±¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤4¿Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¡×¡ÖÎ¢ÏÃÊ¹¤±¤Æ¹¬¤»¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û