¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ä¡ª·ãÊÑ»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö£Ô£È£Å·ÝÇ½¿Í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬²ÎÉ±¡×¡ÖÂç½÷Í¥¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥¹¥¿¡¼¡×¸½ºß£·ºÐ
¡¡£²£°£²£±Ç¯¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯Æ¸ÍØ²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡Ö¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È²Î¼ê¤ÎÂ¼ÊýÇµ¡¹²Â¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¶ÄÅ·¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö£Ó£Ð£Ù¡ß£Æ£Á£Í£É£Ì£Ù¡×¤Ç¾¯½÷¡¦¥¢¡¼¥Ë¥ãÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¡££±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£±£°¡¿£¹¡ÊÌÚ¡ËÆüÀ¸½éÆü¸ø±é¤Ç¤·¤¿¡¡¤·¤ç¤Ë¤Á¤á¤Ç¤¿¤¤¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î¤´Íè¾ì¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î³Ú²°Æþ¤ê¡¡ÊÑÁõ¥â¡¼¥É¤ÇµÕ¤ËÌÜÎ©¤Á²á¤®¤Æ¤ë¤è¡Á¡×¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ä¥Þ¥¹¥¯¤ÇÁÇ´é¤ò´°Á´¥¬¡¼¥É¡££Ô¥·¥ã¥Ä¤Î¶ß¸µ¤Ë¤â¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß£·ºÐ¡£¤¹¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡ÖÂç½÷Í¥ÅÐ¾ì¤À¤Í¡×¡ÖÂç¥¹¥¿¡¼¤À¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¥µ¥ó¥°¥é¥¹£²¸Ä»È¤¤¡×¡Ö£Ô£È£Å·ÝÇ½¿Í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬²ÎÉ±¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¹¥¿¡¼¤À¤Í¡×¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï£²ºÐ£µ¤«·î¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡ÖÂè£³£µ²ó¡¡Æ¸ÍØ¤³¤É¤â¤Î²Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡¡¤³¤É¤âÉôÌç¡×¤Ç¡Ö¸¤¤Î¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¡×¤ò²Î¤¤¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¶ä¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡££²£±Ç¯£µ·î¤Ë£²ºÐ£±£±¤«·î¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯Æ¸ÍØ²Î¼ê¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ºÇÇ¯¾¯¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡££Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤¯¤ë¤ê¡ÁÃ¯¤¬»ä¤ÈÎø¤ò¤·¤¿¡©¡Á¡×¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ¹â¤Î¥ª¥Ð¥Ï¥óÃæÅç¥Ï¥ë¥³¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£