Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤ÎºÇ¿·»Ñ¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¡Öµã¤±¤ë¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¤é¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¡Ä¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¤ï¤¡¡×
¡¡½÷Í¥¡¦Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤Î»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¸å£±£°»þ¡Ë½é²ó¤¬£¹Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±ºî¤Ï¡ÖºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÓËÜ²È¡¦²¬ÅÄØªÏÂ»á¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡££²¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¾®ÁÒ¾Ä¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¡¢¤¢¤ó¡ÊÃç´Ö¡ËÉ×ºÊ¤¬¡Ö»Ò¶¡¤¬£²£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ¥º§¤¹¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡¡Ãç´Ö±é¤¸¤ë¾®ÁÒ¤¢¤ó¤Ï¡¢Ãæ·ø¾¦¼Ò¶ÐÌ³¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¡£¼ã¤¯¤·¤Æ·ëº§¡¦½Ð»º¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤Ï£²»ù¤ÎÊì¤À¡£²ÈÂ²¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¡ÖºÊ¤È¤·¤Æ¡×¡ÖÊì¤È¤·¤Æ¡×Æü¡¹¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó£±£¹Ç¯Á°¤ËÉ×¡¦¾Ä¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡Ö¡Ê£²¿ÍÌÜ¤Î¡Ë»Ò¤É¤â¤¬Æó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ¥º§¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¡£½é²ó¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ï¾Ä¤Ë¤³¤ÎÌóÂ«¤ò²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡Ä¡£
¡¡É×¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ëÊì¿ÆÌò¤ò¹¥±é¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÃç´ÖÍ³µª·Ã¤µ¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªÈþ¤·¤¤¤ï¤¡¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æµã¤±¤ë¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¤éÊ·°Ïµ¤¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÇÁÇÅ¨¡Á¡×¡ÖÃç´ÖÍ³µª·Ã¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¿¹¬´¶¤¢¤ëºÐ¤Î½Å¤ÍÊý¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÃç´ÖÍ³µª·Ã¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤ë¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤ÈÃç´Ö¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¤ä¤ó¤¯¤ß¤À¤¡¡Á¡Á¤¨¤Ã¡ª¡©¤¨¤Ã¡ª¡©¤¨¤Ã¡ª¡©¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃç´ÖÍ³µª·Ã¡¢¤ªÊì¤µ¤óÌò¤ä¤ëÇ¯Îð¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó´¶½Ð¤Æ¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×¤È¶Ã¤¯À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¼çÉØ¤ò±é¤¸¤ëºîÉÊ¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÌµ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£¶µ»Õ¤È¤«¡¢¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤«¡¢·Ù»¡´±Î½¤È¤«¤¤¤í¤¤¤íÆ¯¤¯¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡×¡ÖÃç´ÖÍ³µª·Ã¤Ã¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥ê·Ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¶¯¤¤¤«¤é¡¢¼«Î©¤Ï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤ì¤òÍÞ¤¨¤ÆºÊ¤ÈÊì¤Ã¤ÆÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¥ì¥¢¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£